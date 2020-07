Instagram sperrt zwei Accounts – Heimlich aufgenommene Videos sind vom Netz Ein Zürcher und ein Winterthurer setzten Videos und Bilder auf ihre Instagram-Profile, die heimlich aufgenommen worden waren. Ihre Accounts wurden nun gelöscht. Thomas Zemp

Die Handys sind heute sofort und überall zur Hand, wenn es etwas zu filmen gibt. Die «szene_ish»-Accounts veröffentlichen solche Videos teils auf Instagram. Symbolfoto: Patrick B. Kraemer (Keystone)

Kurz vor 18 Uhr am Mittwochabend sind die beiden Instagram-Profile «szene_ish_zueri» und «szene_ish_winti» vom Netz verschwunden, Instagram hat sie gelöscht. Die Betreiber hätten die Nutzungsbedingungen und Gemeinschaftsrichtlinien verletzt, sagte eine Firmensprecherin von Facebook, das Instagram besitzt. Es sei dort klar beschrieben, was erlaubt sei und was nicht. Ein Team von Instagram habe die beiden Zürcher Accounts überprüft und sei zum Schluss gekommen, diese zu schliessen.