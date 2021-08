Weniger Ehen, mehr Scheidungen – Heiraten verliert in der Schweiz zunehmend an Bedeutung In sechs Wochen stimmen wir über die «Ehe für alle» ab. Den scheinbar heiligen Bund gehen aber immer weniger Menschen ein – und viele von ihnen lassen sich schnell wieder scheiden. Die Gründe. Yannick Wiget

Ist nicht mehr so im Trend wie auch schon: Ein neu getrautes Paar zeigt seine Hochzeitsringe. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Sollen auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten können? Über diese Frage stimmt die Schweiz am 26. September ab. Bis jetzt haben Homosexuelle nur die Möglichkeit einer eingetragenen Partnerschaft, die der Ehe aber rechtlich nicht gleichgestellt ist. Befürworter der Vorlage sprechen von Diskriminierung. Gegner argumentieren, dass die Verbindung zwischen Mann und Frau ein zentraler Eckpfeiler von Gesellschaft und Staat sei, der geschützt werden müsse.

Doch dieser Pfeiler steht mehr denn je auf wackligen Beinen, wie die Entwicklung der letzten sechzig Jahre zeigt. 1961 wurden über 42’000 Ehen in der Schweiz geschlossen, heute sind es noch 35’000 – obwohl die Bevölkerung seither stark gewachsen ist. Die Heiratsquote, also die Anzahl Eheschliessungen pro 1000 Einwohner, ist in diesem Zeitraum stark geschrumpft.