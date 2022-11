Jack’s Cevap House in Altstetten – Heissgeliebte Fleischröllchen Bislang fuhren viele Zürcher Cevapcici-Fans nach Luzern, um ihre Leibspeise zu geniessen. Nun hat der dortige Betreiber nach Altstetten expandiert. Emil Bischofberger

Die Spezialität überzeugt: Cevapcici von Jack’s Cevap House werden mit hauseigenem Brot und hauseigenen Saucen serviert. Foto: Sabina Bobst

Ein Restaurant, das alleine wegen seiner Cevapcici die ganze Woche volles Haus hat? Bei unserem Besuch in Altstetten an einem Dienstagabend sind wir etwas überrascht, als der Kellner fragt, ob wir denn eine Reservation hätten. Für gewöhnlich brummt der Betrieb in Zürcher Restaurants am Wochenende. Bei Jack’s Cevap House ist schon Anfang Woche viel los.