Rechenzentrum in Winterthur – Heizt bald Amazon das zweite Winterthurer Hallenbad? Rechenzentren sind riesige Stromfresser. Könnte man ihre Abwärme nicht zum Heizen nutzen? Prinzipiell schon, sagen die Betreiber in Neuhegi – aber die Sache hat einen Haken. Michael Graf

So sah das Vantage-Grossrechenzentrum in Neuhegi Mitte April aus. Die Baustelle bleibt: Es sollen noch vier ähnlich grosse Blöcke folgen. Foto: Madeleine Schoder

Im Kanton Zürich wachsen derzeit gleich mehrere Grossrechenzentren in die Höhe. Die US-Internetriesen Apple, Google oder Amazon bauen sie, um in der Schweiz ihre Cloud-Speicherdienste anzubieten. Eins der grössten Rechenzentren der Schweiz entsteht auf einem Industrieareal in Neuhegi-Grüze. Der erste Block des Rechenzentrumscampus der US-Firma Vantage geht im Spätsommer in Betrieb, 60 Millionen hat er gekostet. Vier gleich grosse Module sollen folgen.

Wessen Server hier laufen werden, ist geheim – gemunkelt wird, dass es sich beim Grosskunden um Amazon handelt. Die Stromrechnung dürfte üppig ausfallen: Schon der erste der fünf Blöcke, der demnächst in Betrieb geht, braucht so viel Strom wie 10’000 Haushalte. Das gesamte Areal hat eine Anschlussleistung von 55 Megawatt. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Stromverbrauch der gesamten Stadt Winterthur liegt um die 100 Megawatt.