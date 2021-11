Schlagerstar – Helene Fischer hat sich verlobt Erst kürzlich wurde bekannt, dass Helene Fischer schwanger ist. Jetzt folgt die nächste Schlagzeile: Sie will Thomas Seitel heiraten.

Sängerin Helene Fischer hätte ihre Schwangerschaft gerne länger geheim gehalten – nun wurde ihre Verlobung bekannt. Keystone/Britta Pedersen

Hochzeitsglocken bei Helene Fischer: Der deutsche Star hat sich verlobt. Thomas Seitel soll seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht haben – wie die «Bild» berichtet, sehr romantisch bei Kerzenlicht auf den Malediven. Die Zeitung beruft sich auf das Umfeld der beiden.

Demnach soll es vor der Geburt des Babys keine grosse Hochzeitsfeier mehr geben, eine standesamtliche Trauung sei aber durchaus möglich.

Schwangerschaft von Medien veröffentlicht

Helene Fischer ist nach eigenen Worten «wahnsinnig enttäuscht», dass ihre Schwangerschaft vorzeitig der Öffentlichkeit preisgegeben wurde.

«Wir haben es lange bewusst zurückgehalten und es zuerst nur im aller-, allerengsten Kreis geteilt – in den Familien», erzählte der Schlager-Star in einem Interview mit der «Zeit». «Als ich dann meine Produktion für das ZDF aufgezeichnet habe, war ich schon relativ weit und musste ein paar wenige Menschen einweihen.» Jemand müsse sie dann «verraten haben», führte die 37-Jährige weiter aus. Wer es war, könne sie sich nicht vorstellen. «Da muss es irgendjemanden geben in unserem Umfeld, der plaudert», stellte Fischer fest.

«Wir hatten dasselbe Spiel bei der Trennung von mir und Florian. Auch da wollten wir eigentlich gerne noch warten, bis wir damit an die Öffentlichkeit gehen, auch hier hat man uns verraten», erzählte die Sängerin. Fischer und ihr Musiker-Kollege Florian Silbereisen hatten sich 2018 nach zehnjähriger Beziehung getrennt.

Nach Medienberichten über eine Schwangerschaft hatte sich die Sängerin Anfang Oktober via Instagram an ihre Fans gewandt. «So schön meine derzeitige Verfassung auch ist, hätten wir gerne noch etwas länger gewartet, bis diese Nachricht die Öffentlichkeit erreicht», schrieb sie damals, ohne die Schwangerschaft konkret zu erwähnen. Fischer ist seit 2018 mit dem Akrobaten Thomas Seitel (36) liiert.

SDA/chk

