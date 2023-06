Unfall auf der Bühne – Helene Fischer muss Konzert wegen Verletzung abbrechen Die Schlagersängerin ist bekannt für ihre Akrobatik-Einlagen. Doch nun ereignete sich bereits der zweite Vorfall auf ihrer aktuellen Tournee.

Schreckmoment für Helene Fischer, ihr Team und Tausende Fans: Der Schlagerstar hat sich auf der Bühne verletzt – so schwer, dass das Konzert am Sonntagabend in Hannover abgebrochen werden musste. Die Sängerin habe sich in ärztliche Behandlung begeben, teilte eine Sprecherin des Veranstalters Live Nation mit.

Auf Videos und Bildern, die Konzertbesucher im Internet teilten, ist zu sehen, wie Fischer bei einer Trapezübung offenbar mit ihrem Partner zusammenstösst. Noch in der Luft hängend singt die 38-Jährige aber zunächst weiter. Wenig später soll sie die Bühne blutend verlassen haben.

Eine Sprecherin von Live Nation teilte am Montag mit, dass es Fischer «den Umständen entsprechend gut» gehe. Was genau für eine Verletzung sie sich zuzog, wurde zunächst nicht bekannt. Fischer sei in einem Krankenhaus behandelt worden, habe dieses aber im Anschluss daran wieder verlassen können, hiess es nun.

Akrobatiknummern mit dem Cirque du Soleil

Fischer ist bekannt für ihre spektakulären Bühnenshows. Sie hängt von der Decke, fliegt über das Publikum hinweg oder steht an der Spitze einer Menschenpyramide – oft ungesichert. Dies gab sie in einem Interview mit RTL preis. Für die Tour zu ihrem Album «Rausch» hatte sie mit Experten des Cirque du Soleil Akrobatiknummern entwickelt und eingeübt. Videos von den Proben teilte sie in den sozialen Medien.

Erst im März hatte sich die Sängerin nach damaligen Angaben von Live Nation bei akrobatischen Proben eine Rippe gebrochen. Danach mussten mehrere Auftritte verschoben werden. Fischer entschuldigte sich deswegen bei ihren Fans: «Ich hoffe, ihr wisst, wie leid mir das tut.» Manchmal seien «höhere Mächte am Werk».

«Ich habe meiner Mum und meinen Freundinnen versprochen, dass ich nichts Gefährliches mehr tue.» Helene Fischer

Fischer war zuletzt 2018 auf Tournee gewesen. Nach einer Babypause kehrte sie 2022 auf die Bühne zurück. Im Frühjahr startete ihre aktuelle Tournee in Deutschland. Wegen ihrer Tochter wollte es die Sängerin ursprünglich auf der Bühne etwas langsamer angehen. «Ich habe meiner Mum und meinen Freundinnen versprochen, dass ich nichts Gefährliches mehr tue», sagte Helene Fischer gegenüber RTL. Dabei betonte sie jedoch: «Aber einen kleinen Aha-Effekt brauchen wir ja auch auf der Bühne».

Helene Fischer fliegt bei einem Konzert in München über das Publikum hinweg. Gesichert ist sie dabei nicht. (20. August 2022) Foto: Thomas Hiermayer (DeFodi Images via Getty Images)

Nach Angaben von Live Nation war das Konzert am Sonntagabend in Hannover bereits das 42. der laufenden Tour. Die Show sei als das abschliessende Konzert des ersten Tourneeteils geplant gewesen. Die Tournee pausiere nun planmässig bis Ende August. Im September kommt Fischer auch nach Zürich.

