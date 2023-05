Neues Angebot für Mitarbeitende – Helvetic macht aus Cabin Crews Wohngemeinschaften Die Fluggesellschaft Helvetic richtet in Kloten bereits ihre dritte Gemeinschaftswohnung für Mitarbeitende ein. Andere Airlines planen keine WGs fürs Personal. Peter Weiss

Wohn- und Essbereich mit Blick auf Garten und Grill: Ein Bild aus dem 6,5-Zimmer-Haus in Kloten, in dem Senior-Cabin-Attendant Paul W. (links) und Cabin-Attendant Kevin B. seit Mitte März gemeinsam mit drei weiteren Helvetic-Angestellten wohnen. Foto: PD

Sie kommen aus der ganzen Schweiz, dem nahen und bisweilen auch aus dem ferneren europäischen Ausland nach Kloten. Und es sind mehrheitlich junge Menschen in ihren Zwanzigern, die am Hauptsitz der Schweizer Fluggesellschaft Helvetic die Ausbildung zur oder zum Cabin-Attendant absolvieren. Unter ihnen scheint das neue Unterkunftsangebot in einer durch ihren Arbeitgeber organisierten Wohngemeinschaft (WG) überaus beliebt zu sein. «Wir richten jetzt gerade die dritte Wohnung in Kloten komplett mit Möbeln ein, schon bald zieht die nächste WG dort ein», berichtet Mediensprecher Simon Benz, «die Nachfrage ist so gross, dass wir eine Warteliste führen. Ausserdem sind unsere Erfahrungen mit den ersten WGs ebenso wie die Rückmeldungen der ersten Mitbewohnerinnen und Mitbewohner durchwegs positiv.»