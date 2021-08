«Homecoming Concert» im Central Park – Hurrikan Henri war stärker als Bruce Springsteen New York wollte den Sieg über das Virus feiern – und musste sich dem Sturm beugen. Ewa Hess

Diese Wolken verheissen nichts Gutes: Die Bühne im Central Park. Foto: AFP



Pünktlich um 17 Uhr setzten die New Yorker Philharmoniker auf einer mit leuchtenden Buchstaben N, Y und C geschmückten Bühne ihre Geigenbögen an, um ein Potpourri beliebter New-York-Gassenhauer zum Besten zu geben, auch Gershwins «Rhapsody in Blue» klang kurz an. Ein Sonnenstrahl kämpfte sich durch die seit Stunden dicker und dicker werdende Wolkendecke durch, worauf Andrea Bocelli prompt «O sole mio» intonieren durfte.

Diesem vielversprechenden Anfang sollten noch viele grosse Auftritte folgen, und damit das nicht vergessen geht, sagten die Moderatoren in jeder Pause schon mal die Namen auf: Bruce Springsteen! Patti Smith! Paul Simon! Elvis Costello! The Killers!