Folge der anhaltenden Trockenheit – Herbstlich raschelt das Laub – jetzt schon im Sommer Weil es nur noch wenig Wasser im Boden hat, lassen einige Bäume bereits Blätter fallen. Doch der frühzeitige Laubabwurf ist nicht überall gleich stark. Markus Brupbacher

Aufnahme vom 14. August 2022: Laub liegt auf einem Waldweg im Niderholz zwischen Marthalen und Rheinau. Foto: Markus Brupbacher

Noch ist nicht Herbst. Und trotzdem raschelt an einigen Stellen in den Wäldern bereits das Laub unter den Füssen. Ein Beispiel ist das grosse Waldgebiet Niderholz im Dreieck Marthalen-Rheinau-Ellikon am Rhein. Auf einem Kiesweg liegen Blätter von Rotbuche, Hainbuche, Eiche und Linde.