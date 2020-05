Interview mit dem Zirkuspatron – Herr Knie, glauben Sie, das Publikum kommt? Im Juli will Fredy Knie mit seinem Zirkus wieder auf Tournee gehen. Der 73-Jährige sagt, was das für Zuschauer und Artisten bedeutet. Liliane Minor

Nur mit Schutzmaske unterwegs: Fredy Knie im Pferdestall. Foto: Andrea Zahler

Wir treffen Fredy Knie in einem Nebenraum der Pferdetrainingshalle in Rapperswil-Jona. Hinter einer langen Fensterreihe traben Pferde brav im Kreis. Der 73-jährige Patron steht an einem geöffneten Fensterflügel und beobachtet seinen Enkel Ivan, der ein junges Pferd ausbildet. Immer wieder gibt der Grossvater Anweisungen: «Du machst zu grobe Bewegungen, Ivan. Feiner.»