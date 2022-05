Palliativpflege in der eigenen Wohnung – Herr Steinmann will zu Hause sterben Der 88-Jährige ist unheilbar krank, möchte aber möglichst wenig Zeit im Spital verbringen. Ein spezielles Pflegemodell macht es möglich, dass die Ärztinnen von dort zu ihm kommen. Michel Wenzler

Symptomkontrolle nach dem Spitalaufenthalt: William Steinmann lässt sich von Pflegerin Marianne Unger (Mitte) und Ärztin Marianna Svobodovà den Puls messen und beraten. Foto: Sabine Rock

William Steinmann sitzt in einem Sessel am Fenster. Als seine Tochter die Besucherinnen ins Wohnzimmer führt, steht er sofort auf und will Kaffee zubereiten. Ein bisschen blass sieht er aus, das Aufstehen bereitet ihm aber keine Mühe. Marianne Unger ist erfreut, ihn so zu sehen. «Sie sehen wieder viel besser aus», sagt die Pflegefachfrau, die auf Palliativmedizin spezialisiert ist. «Sie sind kaum wiederzuerkennen, seit ich Sie das letzte Mal gesehen habe.»