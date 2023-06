Herrliberg stinkts – Gemeinde kämpft mit Plakaten gegen Hundekot-Sünder In Herrliberg wird zunehmend der Hundekot auf den Wiesen nicht eingesammelt. Nun hat die Gemeinde Plakate aufgestellt. Alec Nedic

Am Herrenweg in Herrliberg weist die Gemeinde auf die Hundekot-Aufnahmepflicht hin. Foto: Sabine Rock

Auf dem Trottoir oder in der Wiese liegen gelassene Hundehaufen sind für Passanten ein stinkendes Ärgernis, sie können aber durchaus ernste Folgen haben. So häufen sich die Beschwerden von besorgten Landwirten an die Gemeinde Herrliberg. Denn bleibt Hundekot auf Weiden liegen, erntet die Bäuerin oder der Bauer verschmutztes Wiesengras. Wird dieses zu Nahrung für Nutztiere weiterverarbeitet, verteilen sich die Fäkalien fein im Futter.