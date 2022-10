Steuerwettbewerb in Zürich – Herrliberg peilt den zweittiefsten Steuerfuss im Kanton an Zwölf Jahre lang blieb der Steuerfuss in Herrliberg unangetastet. Doch jetzt möchte ihn der Gemeinderat auf einen Schlag um drei Prozentpunkte senken. Thomas Münzel

Der Steuerfuss in Herrliberg soll von 78 auf 75 Prozent gesenkt werden. Foto: Michael Trost

Die Bandbreite bei den Steuerfüssen in den 162 Gemeinden im Kanton Zürich ist gross. Sie reicht von 72 Prozent (Kilchberg) bis 130 Prozent (Maschwanden). Besonders viele steuergünstige Gemeinden findet man traditionell in den beiden Seebezirken. Bei den meisten von ihnen liegt der Steuerfuss unter 100 Prozent; so auch in Herrliberg.