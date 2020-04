4 für 3 Nächte – Herzliche Südtiroler Gastfreundschaft - Rubner's Hotel Rudolf Ab 1. Juni bis 5. Juli 2020

Hotel Rubner ZVG

Das Angebot beinhaltet:

- 4 für 3 Übernachtung in der verfügbaren Zimmerkategorie mit ¾ Pension

- Freie Nutzung der gesamten Wellnessanlage mit allen Pools, Saunen

- Teilnahme am Aktivprogramm von Mo bis Fr : «Guten Morgen Fit Programm»

- Mobilcard zur kostenlosen Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel von Zug & Bus

- Grosser Parkplatz im Freien oder Garage gegen Gebühr

- 100% Greenfee Ermässigung im Golfclub Pustertal

- Kostenlos MTB & Citybike Verleih

- 1 x ganztägig E-Bike gratis

- 20% auf alle SPA Anwendungen

- Late Check out am Abreisetag (ohne Zimmer) inkl. Nachmittags Snack oder 1 Flasche Wein für zu Hause

-* Südtiroler Marende für zu Hause: Stück Südtiroler Speck & Schüttelbrot

Ihr CARTE BLANCHE-Angebot

Preis pro Person für 4 Nächte

Euro 370.- pro Person (DZ Rudolf) statt Euro 548.- pro Person



Preise pro Person für 7 Nächte

Euro 740.- pro Person (DZ Rudolf) statt Euro 1030.- pro Person



Weitere Zimmerkategorien auf Anfrage. Kurtaxe Euro 2.10 / Tag/ Person ist nicht inkludiert