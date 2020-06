Stararchitektur in Altstetten – Herzog & de Meuron bauen Turm in Zürich Beim Lindenplatz in Zürich-Altstetten sind sechs neue Wohnbauten geplant, darunter ein 30-Meter-Hochhaus. Günstig werden die Wohnungen dort nicht sein. Martin Huber

So soll die neue Überbauung beim Lindenplatz dereinst aussehen. Visualisierung: Herzog & de Meuron

Sie gehören zu den international bedeutenden Architekten mit Aufträgen in der ganzen Welt: die Basler Jacques Herzog und Pierre de Meuron. Von ihnen stammen bekannte Museumsbauten wie die Tate Modern in London, Stadionbauten wie die Allianz-Arena in München und das Nationalstadion in Peking, das Konzerthaus Elbphilharmonie in Hamburg oder der Roche-Turm in Basel.