Ehre für Herzog & de Meuron – Die Basler Architekten zeigen in London ihr Lebenswerk Nach 45 gemeinsamen Jahren stellen Jacques Herzog und Pierre de Meuron in der berühmten Royal Academy of Arts aus. Die Weltpresse verneigt sich vor den beiden 73-Jährigen. Marcel Rohr

Drei Räume widmen sich dem Schaffen von Herzog & de Meuron: Impressionen aus der Royal Academy of Arts. Video: Eva Tedesco (BaZ)

Jacques Herzog stellt am Flughafen Heathrow seine Reisetasche auf den Boden und zählt mit den Fingern auf. «In der Architektur gibt es weltweit vier Städte, die wirklich wichtig sind», sagt er, «London, Paris, New York und San Francisco.» Neben ihm steht Pierre de Meuron, sein Freund aus Jugendjahren, und ergänzt: «Wir können Hongkong noch dazunehmen, also fünf.» In diesen Metropolen sitzen die besten Architekten der Welt, hier entstehen die schönsten und ausgefallensten Gebäude. Dass Basel nicht in der Aufzählung vorkommt, kann man wohl als Understatement der beiden verstehen.