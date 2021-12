Verzaubert Grossbritannien – Herzogin Kate spielt in Weihnachtsshow am Klavier Wer die britische Sendung «Royal Carols: Together at Christmas» verfolgte, hat dieses Mal nicht schlecht gestaunt. Neben Leona Lewis und Ellie Goulding gab auch Herzogin Kate ihr Bestes.

Am Weihnachtsabend hat die Herzogin von Cambridge Kate Middleton begleitet von Sänger Tom Walker am Klavier seinen Weihnachtssong «For Those Who Can’t Be Here» gespielt.

Das Stück, welches an der Gala am Westminster Abbey bei Kerzenschein aufgezeichnet wurde, wurde am Heiligabend im TV ausgestrahlt. Der Song handelt von diesen Personen, die wegen Covid-19 in Selbstisolation sitzen, während andere an Familienmitglieder und Freunde denken, die sie durch das Virus oder andere Ursachen verloren haben.

Die Idee, mit welcher die Herzogin die ganze Nation verzauberte, hatte sie anscheinend, als sie Walker bei einem Auftritt im Oktober an einer Wohltätigkeitsveranstaltung singen sah.

Kate soll dann auf die Idee gekommen sein, ihn bei seiner Weihnachtsperformance zu begleiten, da ihr Musik während den Lockdowns «grossen Trost gespendet» haben soll, berichtet die britische «Daily Mail». Kate soll bei der Probe «ziemlich nervös» gewesen sein, da sie seit langer Zeit nicht mehr mit einem anderen Musiker gespielt hätte.

Ganzer Plan war «sehr geheim»

Tom Walker berichtete der «Daily Mail», dass der ganze Plan ziemlich geheim gewesen sein soll. Nicht nur Kate, sondern beide hätten scheinbar Angst gehabt, es zu vermasseln. Wegen Corona hätten die beiden zudem mit dem nötigen Abstand auf gegenüberliegenden Seiten des Raumes den Song üben müssen.

Nach neunmal üben hätte der Song aber gesessen und er wurde einen Tag vor der Ausstrahlung aufgezeichnet. Walker bezeichnete Kate auch als «erstaunliche Musikerin», die viel Zeit investiert hätte, um alles richtig zu machen.



