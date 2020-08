Missstände im Sozialamt Dübendorf – Beschimpft, überwacht, herabgewürdigt Hetze im Netz, exzessive Detektiv-Einsätze: Eine vertrauliche Untersuchung schildert eine toxische Kultur gegen Sozialhilfebezüger in Dübendorf. Martin Sturzenegger

Regula Haimann* hat Angst. Als eine der wenigen ist sie bereit, über das zu sprechen, was sie und ihre Kolleginnen und Kollegen auf dem Sozialamt in Dübendorf erlebt haben. Das Treffen findet in einem Café in Zürich statt, abseits der grossen Pendlerströme. Das Gespräch ist der Ex-Mitarbeiterin sichtlich unangenehm. Sie beginnt dennoch, zu sprechen: «Vielleicht geht es mir besser, wenn ich den Ballast loswerde», sagt sie.