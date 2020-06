150-Jahr-Feier der ZKB – Jetzt geht er doch auf Auf der Landiwiese am Zürcher Seeufer eröffnet die Zürcher Kantonalbank heute Abend überraschend ihren «Erlebinsgarten». Gefeiert wird allerdings erst im nächsten Jahr. Tina Fassbind

Noch im Rohbau: In den Pavillons des ZKB-Gartens finden 2021 die Feierlichkeiten zum 150-Jahr-Jubiläum der Bank statt. Bild: PD/ZKB

Wochenlang war das Areal am Zürcher Seeufer abgesperrt und man konnte die Holzhäuschen, die wie eine Feriensiedlung über die Landiwiese verteilt sind, nur durch einen Maschendrahtzaun betrachten. Noch Anfang Mai war unklar, ob die Anlage aufgrund der Corona-Pandemie weiterhin hinter Gittern in einem Dornröschenschlaf schlummern wird. Heute hat die Zürcher Kantonalbank (ZKB) überraschend bekannt gegeben, dass sie ihren sogenannten «Erlebnis Garten» in Absprache mit den städtischen Behörden für die Bevölkerung öffnen wird: Ab Freitagabend bis zur Fortsetzung der Bauarbeiten im Oktober 2020.