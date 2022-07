Sweet Home: Soforthilfe gegen Fernweh – Heute gehts ans Meer Die Schweizer Sommerferien und das Meer sind ein Liebespaar mit Fernbeziehung. Diese Inspirationen zeigen, wie Sie es näherbringen können. Marianne Kohler Nizamuddin

In einem Binnenland ist die Sehnsucht nach dem Meer besonders gross. Seine blaue Unendlichkeit, die Wellen, der Sand und die Küste sind Inbegriff des Fernwehs. Deshalb dreht sich an diesem Freitag vor den grossen Sommerschulferien hier auf dem Blog alles um das Meer. Foto über: Inigo

Ganz schön aufgeblasen

Süss wie Candy: Gestreifte Schwimmringe aus Dänemark. Schwimmringe und Foto: Petites Pommes

Nicht nur am Meer, sondern auch in der hiesigen Badi machen schöne Schwimmringe Freude. Die klassisch gestreiften Modelle von Petites Pommes gibt es in vielen Farben und Grössen. Sie haben Retroappeal, tragen Namen wie Peach Daisy, Dolce oder Charleston und sind in verschiedenen Farben und Grössen erhältlich. Die Firma wurde von zwei dänischen Müttern gegründet, die nach hübschen Schwimmringen für ihre Töchter suchten, keine fanden und darum selbst welche kreierten.

Sanftes Wasserblau im Raum

Schmeichelhaftes, elegantes Blau kleidet diese Wände. Interiordesign und Foto: Studio Ashb

Wer einmal einen Raum in einem hellen, wässrigen Blau gestrichen hat, die oder der weiss, wie leicht, luftig und harmonisch es sich darin anfühlt. Ein bisschen so, als wäre es immer Sommer. Solche Blautöne eignen sich besonders gut für Schlafzimmer, Bäder oder Küchen.

Ein Möbel verreist

Überraschend: Ein Küchenbuffet im Badezimmer. Foto über: Over The Ocean

Dass helle, kühle Farben Küchen und Bädern Frische vermitteln, wusste man schon früher. Bereits in den Anfängen moderner Küchen wurden nämlich Küchenmöbel mit Vorliebe in Hellblau, hellen Türkis- und Minttönen, Rosa, Lachs oder auch Vanille gestrichen. Diese Farbigkeit lässt auch an Badeorte denken. Miami Beach etwa ist gänzlich in diesen hellen, süssen Tönen gestrichen. So darf ein altes, frisch wirkendes Küchenbüffet ruhig von der Küche ins Bad reisen. Wer keinen Platz für ein solch stattliches Exemplar hat, versucht es mit einem kleineren Modell.

Meerblaue Träume

Beruhigend: Meerblau als Farbe für Bettwäsche. Foto: SF Girl

Schnell und einfach kann man mit Wäsche Looks und Wohngefühl verändern. Gönnen Sie sich in diesem Sommer neue Bettwäsche und wählen Sie sinnliche Meerfarben dafür. So tauchen Sie jede Nacht in eine sanft wogende Welle und träumen vom beruhigendem Plätschern, von endlosen Sommertagen, Muscheln, Sandburgen und Glück.

Ein Meer aus Samt

Magisch: Dieses Sofa ist mit wasserblauem Samt bezogen. Foto über: Sabon Home Blog

Schon lange habe ich dieses Bild als Inspiration gespeichert. Es zeigt dieselbe Farbe, in der wir unser Schlafzimmer gestrichen haben: ein grünliches, tiefes, magisches Blau. Doch Samt erweckt diese Farbe zum Leben. Der sinnliche Stoff mit seinem glänzenden Flor spielt besonders stark mit dem Licht. So wirken diese Samtbezüge und Kissen wie ein Meer. Sie zeigen Wellen und Tiefe und die Magie der Unendlichkeit. Ist doch irgendwie wie ein Wunder, wenn man sich da einfach mitten hineinsetzen kann.

Fernwehecke

Charmant: Antike Akzente in einer Küche. Foto über: Nestor

In unseren modernen, perfekten und praktischen Wohnwelten fehlt es oft an den Ecken und Kanten, die ein wenig Persönlichkeit zeigen. Dafür helfen Dinge mit Geschichte. In dieser Küche sind dies in ein Holztisch mit antiken Beinen, die ein sanftes, verwittertes Türkis zeigen, und ein altes Schulwandbild mit Meeres­landschaften. Sie entführen an die Küste und vermitteln Fernweh und Weitsicht.

Mehr Muscheln

Delikat: Ein Muschelgericht macht Lust auf Verreisen. Foto über: @oddthor

Wenn Sie jetzt die salzig-herbe Meeresluft in Gedanken riechen, dann holen Sie sich dieses Gefühl näher und kochen heute Abend ein feines, einfaches Muschelgericht. Wie wärs mit Spaghetti alle Vongole (Rezept 1)? Oder mit Moules mit Safran (Rezept 6)? Auch eine Clam Chowder (Rezept 5) bringt das Meer auf den Tisch.

Dieses schöne Instabild zeigt die Kochbuchautorin Mimi Thorisson genussvoll im Restaurant mit einem einfachen Muschlgericht. In ihrem letzten Kochbuch «Old World Italian», das wie dieses Bild von ihrem Ehemann Oddur Thorisson fotografiert wurde, finden Sie bestimmt auch feine Rezepte dazu.

Die Muschelsucher

Glück: Kleine Muscheln an einem grossen Stand in der Normandie. Foto: MKN

Es gibt nichts Schöneres als an einem weiten langen Strand zu spazieren, den Sand unter den Füssen zu spüren und ein paar von den Wellen angespülte Muscheln zu suchen. In dieser Sommerferienzeit daheim kann man zumindest gedanklich ein wenig ans Meer verreisen und Bücher lesen, die Sommerferiengefühl vermitteln. Meine Tipps dafür:

Freude gesetzt

Erinnerungen: Muscheln in einem Setzkasten. Foto über: Inigo

Die Muscheln der Kindheit und die der letzten Ferien können Sie am schönsten in einem Setzkasten ausstellen. In jedem Fach steckt damit auch eine Erinnerung und ein Stückchen Fernweh. Dekorationen auf diese Art sind nicht bloss aufgesetzt, sondern Geschichten aus dem Leben. Dieser Setzkasten kommt an einer meergrünen Wand in einem Bad besonders schön zur Geltung.

Für alle, die mit Handy und Onlinemedien aufgewachsen sind: In solchen Setzkasten steckten einst Buchstaben, mit denen man täglich Zeitungen für den Druck gesetzt hat. Bis zur Digitalisierung war Schriftsetzer ein beliebter handwerklicher Beruf.

Einfach wieder mal weg

Sehnsucht: Der weite Strand der Normandie. Foto: MKN

Auch im Sweet-Home-Blog sind Reisen und Fluchten aus dem Alltag ein wichtiges Thema. Lassen Sie sich mit diesen Geschichten an andere Orte entführen:

Einfach wieder mal weg!

Hüpfen Sie über die Grenze und entdecken Sie Märchenhäuser, Schifffahrten und endlos weite Landschaften am Bodensee.

Ferien in Amalfi

Der Sehnsucht nachgeben: Amalfi, ein Ort der Schönheit und der Ferienträume, ist immer eine Reise wert.

Backstein, Kirchen, Nosferatu und Fisch

Kommen Sie mit auf einen kleinen Stadtspaziergang durch die deutsche Stadt Wismar an der Ostsee.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

