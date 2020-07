Wetter in der Schweiz – Heute gibt es teilweise über 30 Grad – danach Gewitter mit Starkregen Obwohl sich der Mittwoch von seiner sonnigen Seite zeigte, wurde die 30-Grad-Marke nirgends in der Schweiz erreicht. Das ändert sich am Donnerstag.

Badewetter am Donnerstag, danach wirds kühler. Foto: Keystone

Im Wallis und in der Region Genf prognostiziert Meteonews für den heutigen Donnerstag Temperaturen teilweise über der 30-Grad-Marke. Auf das Sommerwetter folgen Gewitter und kühlere Temperaturen.

Am Freitagnachmittag in den Bergen, am Abend dann auch teilweise im Flachland erwartet Wetterexperte Roger Perret Gewitter, die vor allem in den Bergen auch heftig ausfallen können. Lokal sind Hagel, Sturmböen und Starkregen sowie Überschwemmungen möglich. In der Nacht auf Samstag erreicht die Schweiz eine Kaltfront mit Höchsttemperaturen um die 20 Grad.

Doch der kühle Einbruch ist nur von kurzer Dauer: Am Sonntag ist bereits wieder sonniges Wetter mit Temperaturen bis gegen 25 Grad angesagt.

( red )