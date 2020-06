New York beginnt wieder zu leben – «Heute ist der Tag, an dem wir anfangen, uns von dieser Krankheit zu befreien» 204'000 Corona-Erkrankungen, fast 17 200 Tote: Das Virus traf New York hart. Nun wagt die Stadt ihr Comeback.

Ein Sicherheitsabstand von zwei Metern sowie das Tragen von Masken ist in New York noch immer notwendig: Personen fahren mit einer U-Bahn. (8. Juni 2020) Foto: Nina Westervelt/Getty Images

Genau 100 Tage nach der ersten bestätigten Coronavirus-Infektion hat die Millionenmetropole New York mit ersten Lockerungsmassnahmen begonnen.

Bei strahlendem Sonnenschein dröhnten am Montag wieder Presslufthammer, zahlreiche Geschäfte öffneten für eingeschränkten Betrieb, und deutlich mehr Menschen waren auf den Strassen unterwegs.

Nach 100 Tagen Lockdown darf auf Baustellen wieder gearbeitet werden: Zwei Bauarbeiter in New York City am 8. Juni 2020. Foto: Peter Foley/Keystone

Mit dem Start von Phase eins eines vierstufigen Öffnungsplans des Bundesstaates New York dürfen unter anderem die Arbeiten auf mehr als 32 000 Baustellen und in den Fabriken der Stadt wieder starten. Ausserdem können Einzelhändler telefonisch und online Bestellungen annehmen und ihren Käufern im Laden übergeben. Publikumsverkehr ist in den Geschäften noch nicht erlaubt.

Bis zu 400 000 Menschen könnten Schätzungen zufolge in der ersten Phase des Öffnungsplans ihre Arbeit wieder aufnehmen. Um überfüllte U-Bahnen zu vermeiden, setzt die Stadt auf Busverkehr. Mehr als 30 Kilometer zusätzliche Busspuren würden kurzfristig ausgewiesen, sagte Bürgermeister Bill de Blasio.

Die neue Normalität nach Corona: Ein Verkäufer von Dave's New York übergibt einem Kunden eine Bestellung. (8. Juni 2020) Foto: brendan McDermid/Getty Images

Nach dem ersten Fall am 1. März wurden in der Metropole New York bisher rund 204 000 Corona-Erkrankungen bestätigt. Fast 17 200 Tote wurden positiv auf Covid-19 getestet, die Stadt geht von zusätzlich rund 4700 Toten aus, die ebenfalls infiziert gewesen sein könnten.

«Heute ist der Tag, an dem wir anfangen, uns von dieser Krankheit zu befreien», sagte Bürgermeister de Blasio bei einer Pressekonferenz im Hafen des Stadtteils Brooklyn. «Das ist der erste Tag der Wiedereröffnung, und er wurde durch die harte Arbeit der New Yorker ermöglicht.» Weiterhin nötig seien aber Masken, wenn ein Sicherheitsabstand von rund zwei Metern nicht eingehalten werden könne, und Hygienemassnahmen wie Händewaschen.

In den Strassen von New York kehr langsam wieder das Leben zurück: Menschen werden dazu angehalten, Busse zu nutzen. (8. Juni 2020) Foto: Frank Franklin II/Keystone

In den vergangenen zwei Wochen war der Alltag in New York zusätzlich von den Protesten gegen Polizeigewalt und Rassismus und einem daraufhin von der Stadt verhängten nächtlichen Ausgangsverbot geprägt. Am Rande der Demonstrationen war es vergangene Woche zu Sachbeschädigungen und Plünderungen gekommen, so dass von Dienstag bis Samstag von 20.00 Uhr an die Sperre galt. Hintergrund der Proteste in den USA ist der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis am 25. Mai.

Am Wochenende und auch am Montag gingen die Proteste weiter, sie blieben jedoch friedlich. Unter anderem demonstrierten Hunderte Bedienstete der Stadt gegen den Umgang des Bürgermeisters mit der Krise. Dieser habe unter anderem aggressives Polizeiverhalten und Festnahmen über Nacht nicht verhindert. Vergangene Woche hatten mehr als 400 aktuelle und frühere Mitarbeiter der Stadt in einem offenen Brief gefordert, dass die Kompetenzen der Polizei zurückgefahren werden.

Tausende Menschen protestierten vergangene Woche in der Metropole gegen Polizeigewalt und Rassismus. Foto Corbis via Getty Images

Trotz der Lockerungen bleiben Gaststätten und Bars für Gäste zum Hinsetzen geschlossen, Essen und Getränke ausser Haus sind aber wie bisher auch schon erlaubt. Auch der reguläre Betrieb in Büros ist noch untersagt. Die nächste Öffnungsphase soll frühestens in zwei Wochen in Kraft treten.

( SDA /aru )