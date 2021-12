Sweet Home: Festliche Single-Küche – Heute koche ich nur für mich Diese kleinen, feinen Gerichte veredeln den Alltag. Sie können sich damit – ohne grossen Aufwand – auch allein eine Freude machen. Marianne Kohler Nizamuddin

Wer meinen Newsletter abonniert hat, hat kürzlich gelesen, wie ich ganz für mich allein feine Linguine alle Vongole gekocht habe. Ich bekoche mich gern selbst oder mag es auch, allein in ein Restaurant zu gehen. Wenn man allein zu Hause ist oder allein wohnt, sollte man sich regelmässig kleine Genussmomente gönnen. Gerade jetzt tut es gut, ab und zu innezuhalten, Kerzen anzuzünden, Musik zu hören und sich dabei etwas besonders Feines schmecken zu lassen. Die folgenden Rezepte gehen leicht von der Hand – und bringen dennoch eine besondere festliche Note in den Alltag. Foto über: My Scandinavian Home

1 — Negroni mit selbstgemachten Grissini

Feierabendfest: Ein Aperitivo wie in Italien. Foto aus meinem Portfolio.

Ein feiner italienischer Aperitivo ist eine gute Idee. Mixen Sie einen klassischen Negroni und machen Sie einfache Grissini aus Pizzateig.

Und so gehts:

Schneiden Sie einen guten Pizzateig in kleine Stücke und hacken Sie frischen Rosmarin fein. Rollen Sie die Teigstücke zu Grissini und bestreichen Sie sie mithilfe eines Pinsels mit ein wenig Olivenöl. Dann wenden Sie die Grissini in ein wenig Meersalz wie Maldon Sea Salt oder Fleur de Sel und im gehackten Rosmarin. Auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen und im 200 Grad heissen Ofen golden und knusprig backen.

Dann mischen Sie einen klassischen Negroni.

Zutaten Negroni:

3 cl Gin

3 cl roter Wermut

3 cl Campari

1 Orangenzeste

Eiswürfel

Zubereitung:

Giessen Sie Gin, Wermut und Campari zu gleichen Teilen in ein Tumblerglas, geben Sie einige Eiswürfel dazu, und garnieren Sie den Drink mit einer Orangenzeste.

Freuen Sie sich auch an hübschen Dingen? Dann verlieben Sie sich bestimmt, wie ich, in diese entzückenden kleinen Cocktailservietten mit Rüschen aus der neuen Kollektion der superstylishen Kochbuchautorin Skye McAlpine. Foto: Skye McAlpine Tavola

2 — Delikate Gemüsebouillon

Elegant: Asiatische Bouillon mit P a k Choi und Mais. Foto über: Bijouxs

Eine heisse Suppe tut immer gut – und sie kann auch delikat und elegant sein.

Zutaten:

1 Pak Choi Kohl

die Körner von einem Maiskolben

1 Frühlingszwiebel

1 EL Olivenöl

1 El Knoblauch-Ingwerpaste

1 Peperoncino, fein gehackt

1 Sternanis

1 Lorbeerblatt

1 Zimtstange

5 dl Gemüsebouillon

1 EL Sojasauce

1 EL Reisweinessig

1 Limette

Zubereitung:

Nehmen Sie die Blätter vom Pak Choi und halbieren Sie sie eventuell der Länge nach. Schneiden Sie die Frühlingszwiebeln in Ringli. Dünsten Sie die Frühlingziebeln und den Peperoncino in etwas Olivenöl an und mischen Sie die Knoblauch-Ingwerpaste dazu. Geben Sie nun die Pak-Choi-Blätter und die Maiskörner dazu, den Sternanis, das Lorbeerblatt und die Zimtstange. Giessen Sie die Bouillon darüber und geben Sie die Sojasauce und den Reisweinessig dazu. Köcheln Sie alles gut 10 Minuten und geben Sie am Schluss den Saft der Limette dazu. Servieren Sie die Suppe mit etwas Frühlingszwiebelgrün.

3 — Papardelle mit Pilzen und Spinat

Fest t agspasta: Pap a rdelle mit köstlichen Champignons, Spinat und Pinienkernen. Foto über: Monkey and me kitchen adventure

Pasta ist immer eine gute Idee. Diese Papardelle schmecken so delikat wie im Restaurant und geben ein köstliches, kleines und schnell zubereitetes Fest ab.

Und so gehts:

Rösten Sie in einer Bratpfanne eine Handvoll Pinienkerne ohne Öl. Legen Sie sie zur Seite. Schneiden Sie etwa 300 g Champignons in feine Scheiben. Geben Sie einen Essslöffel Butter in eine Bratpfanne und braten Sie die Pilze langsam und gut an. Geben Sie etwas feingehackten Knoblauch und feinghackten Peperoncino dazu und giessen Sie, sobald diese duften, ein Glas Weisswein darüber. Geben Sie etwas Bouillon bei und würzen Sie mit Salz und Pfeffer. Kochen Sie die Papardelle al dente. Mischen Sie die Pasta mit den Pilzen und geben Sie dabei zwei gute Handvoll Babyspinatblätter bei. Mischen Sie die Pinienkerne unter und servieren Sie die Papardelle mit grob geriebenem Parmesan oder Pecorino.

4 — Scallopine mit Radiccio

Hauptgang: Zarte Poulets c hnitzel mit Radiccio und Orangen serviert. Foto über: Anna The Nice

Wer sagt denn, dass man, bloss weil man für sich allein kocht, nicht mehrere Gänge auftischen kann? Dieses leichte Festessen ist ein perfekter Hauptgang nach einer kleinen Portion Pasta oder der herrlichen Gemüsesuppe.

Zutaten:

1-2 dünn geschnittene Pouletschnitzel

Salz und Pfeffer

etwas Mehl

1 Knoblauchzehe, zerquetscht

1 EL Butter

etwas Olivenöl

Radicchio

1 Orange

2 EL Granatapfelkerne

Zubereitung:

Würzen Sie das Pouletschnitzel mit Salz und Pfeffer und wenden Sie es im Mehl. Geben Sie etwas Olivenöl, die Butter und die Knoblauchzehe in eine Bratpfanne. Erhitzen Sie alles gut und legen Sie dann das Pouletschnitzel in die Pfanne. Legen Sie die Knoblauchzehe auf das Fleisch, damit sie nicht verbrannt. Nach einigen Minuten das Fleisch wenden und fertig braten. Servieren Sie das Fleisch mit Radicchio. Dafür waschen Sie den Radicchio und mischen ihn mit etwas Olivenöl, dem Saft der halben Zitrone, etwas Honig und Salz. Garnieren Sie das Gericht mit einigen Orangenscheiben und den Granatapfelkernen.

Jetzt hat man grosse Lust, den Tisch noch schöner als sonst zu decken. Einen besonderen weihnächtlichen Touch verleihen diese adretten Gläser mit Stechpalmenzweigen von Zara Home.

5 — Fischfilet mit Orzo und Gemüse

Fast wie aus dem Restaurant: Gebratener Fisch mit Zitronenjus, Kapern und Orzopasta. Foto über: Just a little bit of bacon

Gebratener Fisch passt gut zu Orzo und Gemüse und gibt ein herrliches Verwöhngericht ab, das man auch mitten in der Woche geniessen kann.

Und so gehts:

Ein Stück Dorsch, Wolfsbarsch oder Seeteufel mit Salz und Pfeffer würzen. Kochen Sie Orzo – das sind die kleinen Teigwaren, die aussehen wie Reis. Geben Sie Olivenöl in eine Bratpfanne und braten Sie den Fisch beidseitig an. Der Fisch klebt zu Beginn vielleicht. Lassen Sie ihn, bis er sich von allein wieder löst. Seeteufel braucht übrigens etwas länger als Dorsch und Wolfsbarsch. Hacken Sie Petersilie und Basilikum und geben Sie die Kräuter zum Fisch. Wenn der Fisch gekocht ist, stellen Sie ihn kurz warm. Geben Sie etwas Weisswein in die Pfanne, eine Handvoll Kapern dazu, und lassen Sie es ein wenig einköcheln. Mischen Sie ein Stück Butter unter und geben Sie noch mehr frische, gehackte Kräuter und etwas Zitronensaft dazu. Nun servieren Sie den Fisch zu Orzo und giessen den Jus mit den Kapern über alles.

Dazu passt grünes Gemüse, etwa Stangenbroccoli. Seit ich sie kürzlich auf dem Markt entdeckt habe, sind sie mein Lieblingsgemüse. Ich dämpfe sie und lasse sie sehr knackig. Dann mische ich sie mit Olivenöl, Zitronensaft, Salz und gehackten Kräutern wie Petersilie und Basilikum.

6 — Polenta mit Crevetten

Ein interessantes Paar: Cremige Schnellpolenta mit spanisch inspirierten Crevetten. Foto über: The Modern Proper

Eine schnelle Polenta geht wirklich schnell und ist herrlich cremig. Geniessen Sie sie mit köstlichen, würzigen Crevetten.

Zutaten Crevetten:

2 Knoblauchzehen, fein gehackt

2 KL Paprika

200 g Crevetten

0,5 dl Olivenöl

1 Peperoncino, fein gehackt

1 EL Sherryessig

1 EL süsser Sherry

1 Handvoll gehackte Petersilie

Salz

Zubereitung:

Entfernen Sie die Därme der Crevetten, waschen und trocknen Sie sie gut mit Küchenpapier. Mischen Sie die Crevetten in einer Schale mit 1 gehackten Knoblauchzehe, 1 KL Paprika und der Hälfte des Peperoncino. Lassen Sie die Crevetten etwa 20 Minuten so ruhen.

Geben Sie den restlichen Knoblauch, den restlichen Paprika und den restlichen Peperoncino mit dem Olivenöl in eine Pfanne und erhitzen Sie alles, bis es duftet. Dann geben Sie die Crevetten bei und braten diese so lange, bis sie rot werden und sich ein bisschen kringeln. Stellen Sie die Crevetten kurz warm. Giessen Sie den Sherry und den Sherryessig zum Bratöl und lassen Sie alles zur Hälfte einkochen. Nun giessen Sie die Sauce über die Crevetten und mischen reichlich Petersilie dazu. Über der cremigen Polenta servieren.

Und so machen Sie eine schnelle Polenta:

Kochen Sie die Polenta gemäss Packungsangaben. Ich gebe aber viel mehr Milch als Wasser in die Polenta und koche sie auch mit Bouillon, nicht bloss mit Salz, und gebe schon zu Beginn reichlich Butter bei.

Die besten Tricks für die Single-Küche

Aus dem Backofen: Mit einer Teighaube wird ein Schmorgericht zum Pie. Foto über: Earthy Feast

Schmorgerichte: Lassen Sie sich, auch wenn Sie allein essen, nicht davon abhalten, köstliche Schmorgerichte zu kochen. Sie können mit einem Schmorgericht dreimal eine ganz neue Mahlzeit servieren: Das erste Mal so, wie Sie es gedacht haben, zum Beispiel über Kartoffelstock. Das zweite Mal geben Sie eine gute Portion davon in eine ofenfeste Form und belegen die Form mit Blätterteig. Den Blätterteig mit Eigelb bestreichen und einen «Kamin» schneiden. Im Backofen backen, bis der Teig golden ist und dann als Pie geniessen. Für das dritte Festmahl mischen Sie den Rest des Schmorgerichts mit Papardelle zu einem köstlichen Pastagericht.

Saucen: Wenn Sie eine gute Pastasauce wie Bolognese oder Salsicce-Bolognese gekocht haben, dann frieren Sie einige Portionen ein. Manchmal ist es einfach herrlich, wenn man an einem Abend ein köstliches Mahl zubereiten kann, ohne lange zu kochen. Sie dürfen nur nicht vergessen, die gefrorene Portion am Morgen aus dem Tiefkühler zu nehmen.

Salate: Waschen, rüsten und schneiden Sie Salate immer in grösseren Portionen und verpacken die zweite Portion in einem Plastikbeutel. Machen Sie auch die doppelte Menge Salatsauce. Am besten mischen Sie Salatsaucen in Konfitürengläsern mit Deckel. So haben Sie am nächsten Tag eine schnelle und köstliche Portion Salat zubereitetet.

Gemüse: Wenn Sie Gemüse, wie zum Beispiel die Stangenbroccoli vom Rezept 5, in doppelter Menge zubereiten, dann können Sie es am nächsten Tag kalt, anstelle von Salat, zu einem Gericht servieren.

Quiches und Krapfen: Gebackene Gerichte schmecken auch kalt gut und geben anderntags den perfekten Bürolunch ab.

