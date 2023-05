Was Charles III. mit Zürich zu tun hat – Heute wird ihrem Verwandten die Krone aufgesetzt Marina de Senarclens ist mit Royals aus ganz Europa verwandt. Die Krönung des englischen Königs wird die erfolgreiche Unternehmerin aus der Ferne mitverfolgen. Ein Treffen in ihrer Wohnung am Zürichberg. Hélène Arnet

Die Familiengeschichte ist Marina de Senarclens wichtig. Eine Royalistin ist sie aber nicht. Foto: Silas Zindel

Wenn heute Samstag um 11 Uhr König Charles III. in der Staatskutsche vor der Westminster Abbey vorfährt und durch das Hauptportal die Kirche betritt, wird Marina de Senarclens in ihrer Wohnung am Zürichberg vor dem Fernseher sitzen und zahlreiche Verwandte sehen. Allen voran die Hauptperson, den König von England.