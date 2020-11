Riefenstahl und die Schweiz Infos einblenden

Leni Riefenstahl war als Bergfilm-Darstellerin in den 20ern und frühen 30ern für Dreharbeiten in der Schweiz. So wurde etwa «Der Heilige Berg» (1925) auch im Berner Oberland gefilmt. Der für sie so wichtige Film «Das blaue Licht», bei dem sie die Hauptrolle spielte und am Drehbuch mitschrieb, wurde teilweise im Tessin gedreht.

In Davos hielt sich Riefenstahl auch privat auf: Mit dem Schweizer Skifahrer Walter Pranger hatte sie 1932 eine Affäre. Während der Nazi-Herrschaft verschob Riefenstahl dann viel Geld auf Schweizer Konten: ingesamt über drei Millionen Schweizer Franken.

Nach dem Krieg war Hitlers Lieblingsfilmerin nicht mehr willkommen. Anfang der 50er wollte sie in der Schweiz einen «grossen internationalen Wintersportfilm» drehen, was ihr aus «politisch-polizeilichen Gründen» jedoch untersagt wurde. Riefenstahl protestierte 1952 beim Justiz- und Polizeidepartement dagegen mit einem langen Brief, der im Bundesarchiv liegt.

Riefenstahl beklagt sich darin über eine «völlig unberechtigte Diskriminierung» und schickt im Anhang einen «Entnazifizierungsbescheid» mit. Zudem verweist sie auf ihre Bergfilme, die nicht zuletzt «eine grossartige Werbung für den Schweizer Fremdenverkehr» gewesen seien. Im Januar 1954 hob der Bund seine «Fernhaltemassnahme» gegen Riefenstahl dann tatsächlich auf. Aus ihrem grossen Wintersportfilm wurde dann allerdings nichts.

Diese kurze juristische Auseinandersetzung scheint das Schweizbild der Nazi-Filmerin nicht weiter getrübt zu haben. 2002 sagte Riefenstahl dem Magazin «Facts»: «Die Schweiz erscheint mir wie ein kleines Paradies.» (lsch)