«Das Gewitter» im Theater Neumarkt – Hey Franz-Xaver Mayr, sag uns, was am Schluss kommt Wir blicken auf den Tod. Und wissen nicht, was das Ende bedeutet. Auch das Theater kann hier nicht helfen. Der Regisseur Franz Xaver Mayr versucht es im Neumarkt auf seine Weise. Stefan Busz

«Manchmal tut mir das Theater leid, das so viele Fragen beantworten soll»: Regisseur Franz-Xaver Mayr. Foto: Flavio Karrer

Wie beginnt ein Stück, das vom Enden der Zeit erzählt? Im Fall der Performance «Das Gewitter» im Theater Neumarkt geht der Anfang etwa so. Erstens: Es gewittert (deshalb auch der Titel). Zweitens: Vier Jugendliche, die im Wald zelten wollen, flüchten vor dem Gewitter und retten sich in ein Haus. Sie müssten eigentlich das Gebäude kennen, denn der Wald liegt nur um die Ecke. Sie kennen aber das Gebäude nicht, was eigentlich auch wurscht ist.