Zürichs bekanntester Häftling meldet sich – «Hey, hier ist Brian» Der junge Straftäter Brian ist neu auf der Social-Media-Plattform Instagram vertreten. Dank einer Gruppe von Künstlerinnen und Aktivisten aus Zürich. Martin Huber

Der 25-jährige Brian stand Mitte Juni wegen diverser Delikte, die er in Haft begangen hatte, vor Gericht. Zeichnung: Linda Graedel (Keystone)

«Hey, hier ist Brian. Das ist mein Instagram-Kanal. Herzlich willkommen. Ich freue mich von Euch zu hören.» Mit diesen Worten meldete sich am Montag der 25-jährige Brian, früher unter dem Pseudonym Carlos bekannt, erstmals auf der Social-Media-Plattform Instagram zu Wort.

Brians Post ist eine handgeschriebene Botschaft auf einem Zettel. Er sitze in der Pöschwies in Einzelhaft und habe kaum Kontakt nach aussen, schreibt der wohl bekannteste Häftling der Schweiz. «Kein Handy, Internet, gar nichts. Diesen Kanal führe ich gemeinsam mit einer Gruppe von KünstlerInnen. Alle Posts bauen wir per Briefpost mit Stift und Papier. Brian.»