Klima- und Velostreik – «Hey, wir sind noch da!» Streikende Schüler müssen sich jetzt etwas einfallen lassen, um am Leben zu bleiben. Diese Woche versuchten sie es mit gemeinsamen Treffen im Internet. Hanna Fröhlich

Der Klimastreik hat sich ins Internet verlegt: Hier treffen sich die Streikenden bei einem 24-stündigen Zoom-Call. Foto: Klimastreik Schweiz

Bunte Helme tummeln sich auf dem Bildschirm, begleitet von lauter House-Musik, zu der die Menschen in ihren Wohnungen ausgelassen tanzen. «Ich bruche nöd viel meh als es Velo», tönt es durch die Computerlautsprecher. Dem Treffen der «Digital Mass» fehlt es nicht an Begeisterung. Auch wenn die Bewegung der Velobegeisterten, die sonst immer am letzten Freitag des Monats auf den Strassen unterwegs ist, sich derzeit nur auf Zoom treffen kann.