Tiere in Zürich – Hier dürfen sogar Zebras gestreichelt werden In der Stadt wimmelt es nur so von tierischen Gestalten. Über Pferde, die keine sind, ein Ungeheuer für Betagte und ein aufgehängtes Kamel. Moira Jurt , Hanna Fröhlich

Sind oft mit viel Kindheitserinnerung verbunden: Tierskulpturen in der Stadt. Foto: Moira Jurt

Wenn die Badis Ende Sommer schliessen, fällt eine elementare Wochenendaktivität weg. Im Herbst sind also andere Freizeitdestinationen gefragt: zum Beispiel der Zoo. Da es vielen Menschen jedoch nicht behagt, eingesperrte Tiere zu beobachten, stellen wir vier etwas andere Exemplare in der Stadt vor, die ohne schlechtes Gewissen begutachtet und sogar gestreichelt werden können.

Zebras

Die Zebragruppe von Rudolf Wening gibt der Bäckeranlage einen exotischen Touch. Foto: Moira Jurt

Die Ehrfurcht vor den grossen Pferden und der Stolz, erfolgreich ihre breiten Rücken erklommen zu haben, gehört wohl zu jeder Zürcher Kindheitserinnerung. Erschienen einem die Statuen damals so gross und mächtig, sind sie heute eher eine gemütliche Sitzgelegenheit und kein Abenteuer mehr. Genauso wie heute auch klar ist, dass die Pferde eigentlich gar keine Pferde sind, sondern Zebras. Diese wurden 1943 im Zuge eines neuen Konzepts der Anlage «Volksgarten, Tummelplatz für breite Bevölkerungsgruppen» aufgestellt. Davor war das Flanieren im Park der oberen Gesellschaftsschicht vorbehalten. Die Bronzeplastik «Zebragruppe» ist ein Werk des Winterthurer Bildhauers Rudolf Wening. Er hat sein Leben der Darstellung exotischer Tiere verschrieben. So stammt auch der steinerne Löwe am Eingang des Zoos Zürich von ihm.