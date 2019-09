Hier ein Italiener, in Italien ein Fremder

Ich erinnere mich nicht mehr, ob mir mein Vater einmal offen sagte, dass wir nach Sizilien ziehen würden. Zurück in die Heimat meiner Eltern, in ein neues Leben. Abends lauschte ich seinen verschwörerischen Gesprächen mit der Nonna am Telefon, er sass in der dunklen Stube unserer Wohnung in Staufen. Bald war mir klar, dass mein Schicksal besiegelt war. Von da an zog ich mich jedes Mal in mein Zimmer zurück, wenn er sie anrief, und stellte das Radio, das die Spiele des HC Ambri-Piotta übertrug, einfach noch lauter. Ich wollte es nicht mehr hören.

Aber ich erinnere mich ganz genau, wie es war, als wir dann weggezogen sind. Dienstag, 9. April 1985, zwei Tage nach Ostern. Ich war 14, hatte keine Wahl, ich musste mit. Das Bild der Abfahrt habe ich genau vor Augen. Wir sitzen im Zug in Lenzburg, noch im Bahnhof, da sagt meine Mutter zu mir und meiner Schwester: «Beten wir zur Madonna, dass alles gut kommt.» Um uns herum sitzen weisshaarige Frauen in Regenmänteln und Männer mit dicken Zigarren, sie starren uns an. Meine Mutter betet, mein Vater blickt in die Leere – und ich schäme mich. Dann pfeift der Kondukteur, der Zug fährt los, meine kleine Stadt Lenzburg und mein ganzes Leben ziehen an mir vorbei.

Es tönte wie ein Todesurteil

«Wir gehen für immer nach Sizilien», habe ich damals meinen Freunden von der Bezirksschule gesagt. «Für immer?», haben alle gefragt, es hörte sich so an, als wäre es ein Todesurteil. Und tatsächlich: Es war ein bisschen wie sterben. Jedes Mal, wenn ich in einen Zug steige, sind die Gefühle und Gerüche von jenem Tag wieder da. Und jetzt komme ich zurück, um ein Buch vorzustellen, das von der gestrigen Schweiz handelt. Warum macht mich das Schreiben dieser Zeilen nur so nervös?

Ich blättere im «Aargauer Tagblatt» von jenem 9. April, ich habe die Zeitung aufbewahrt wie ein Relikt. Die Titel auf der Frontseite: «Mittelstrecken-Moratorium in der UdSSR? Ankündigung des neuen Parteichefs Michail Gorbatschow.» – «Der FC Aarau im Halbfinal und Charly Herberth bleibt.» – «Im Waltenschwiler Wald versteckt der Osterhase 2000 Eier.» Was war das für eine Welt? Es gab kein Internet, kein Whatsapp, kein Satellitenfernsehen, keine Billigflüge. Man schrieb Briefe.

Die ganze Welt gegen mich

Plötzlich fand ich mich in einem kleinen Dorf wieder, Linguaglossa am Ätna, und ich durfte bis September nicht zur Schule gehen. «Was macht man hier am Samstagabend?», fragte ich einen Jungen, den ich auf der Piazza traf. Er schaute mich verdutzt an: «Ja was wohl, man spaziert.» Wie ein Häftling wartete ich jeden Tag darauf, dass der Briefträger bei uns vorbeikam.

Alles hatte sich gegen mich verschworen, so kam mir das vor. Von 1979 bis 1985 hatte ich sämtliche Spiele des FC Aarau gesehen, doch das beste von allen verpasste ich. Einen Monat nach unserer Rückkehr nach Sizilien wurde das Team von Ottmar Hitzfeld sensationell Cupsieger, dank eines Weitschusses in der letzten Minute von Walter Iselin. Ich erfuhr es erst zwei Tage später, die «Gazzetta dello Sport» berichtete in einer kleinen Notiz darüber. Man war auf dem Thron des Schweizer Fussballs, und ich fühlte mich allein, verlassen, 2000 Kilometer weit von diesem Triumph entfernt.

War ich nun Italiener oder Schweizer? Oder eher beides zusammen? Ich grübelte an meiner Identität herum.

Als Italien an der WM 1982 das grosse Brasilien schlug, ging ich jubelnd zum Tanzabend des Jugendfestes in Lenzburg, ich trug das Trikot von Paolo Rossi dazu. Nie zuvor hatte ich in mir eine so grosse Freude gespürt. Mein Vater, der nichts von Fussball verstand, streckte die Fäuste in den Himmel. Wir Tschinggen, wir hatten endlich unsere Revanche. Drei Jahre später, als Emigrant im Land meiner Eltern, stand ich auf dem Fussballplatz des Dorfes. Es war kein englischer Rasen wie in der Lenzburger Wylmatte, nur Steine und Staub. Ein Typ nannte mich abschätzend «Svizzero». Darauf ich: «Die Schweizer haben auch mal England geschlagen!» – «Tja, ein Wunder», sagte er sarkastisch. Da erschrak ich: Ich hatte tatsächlich die Schweizer Nati gelobt – ich!

Ich wurde erwachsen, wurde Journalist in Rom, zweimal Vater, meine Eltern gingen in Pension. Die Schweiz war eine weit entfernte Welt und vergessen. Sie beschäftigte mich kaum noch. Dann kam der Tag, von dem der sizilianische Maler Renato Guttuso einmal sagte: Du schaust beim Rasieren in den Spiegel und siehst deinen Vater. Diesen Moment erlebte ich, als ich mehr als dreissig Jahre nach unserem Wegzug am Sechseläutenplatz in Zürich ein Rivella trank. Neben mir sass eine Frau mit ihrem Kind. Plötzlich sah ich meine Mutter vor mir, als junge Frau, als Ausländerin in der Schweiz.

Die Schweiz war eine weit entfernte Welt und vergessen. Sie ­beschäftigte mich kaum noch.

Was war das wohl für eine Zeit, als meine Eltern damals in den Kanton Aargau kamen, neun Jahre vor meiner Geburt? Und wer war eigentlich dieser James Schwarzenbach, der immer wieder betonte, er sei kein Rassist, aber eine Initiative lancierte, mit der 300'000 Ausländer zurück in deren Heimat geschickt werden sollten, obwohl man auf sie angewiesen war und es keine Arbeitslosen gab? Menschen wie meinen Vater und meine Mutter. Auf einmal merkte ich, dass ich die Geschichte meiner Familie eigentlich gar nicht kannte.

Als ich meiner Mutter sagte, dass ich ein Buch darüber schreiben wolle, sagte sie: «Tu es nicht!» – «Warum?», fragte ich. «Weil es niemanden mehr interessiert.» Warum reagierte sie so, vielleicht aus Herkunftsscham? Wollte sie nicht, dass ich über ihre Armut schreibe? Über jene Zeit, zwischen 1948 und 1968, als zwei Millionen Italiener in überfüllten Zügen in die Schweiz flohen, an den Grenzen medizinisch untersucht wurden und dann in Baracken lebten? Über jene Zeit, als die Saisonniers ihre Familien nicht ins Land mitnehmen durften und 30'000 Kinder vor der Fremdenpolizei versteckt wurden – wie Anne Frank?

Die Heimat zugeschaltet

Meine Eltern lebten 23 Jahre lang in einer Parallelgesellschaft. Sie schufteten die ganze Woche in der Fabrik, samstags ging meine Mutter noch putzen, und am Sonntag sassen dann alle in der Missione cattolica. «Nie gingen wir ins Restaurant», erzählt mein Vater. Es war die Zeit, als sich die Italiener an den Bahnhöfen trafen und «Tutto il calcio minuto per minuto» verfolgten, die Radiosendung mit den Direktübertragungen aus den italienischen Fussballstadien. Man sang Toto Cutugnos Lied «Sono un italiano vero», als wär es eine Hymne.

Meine Mutter nannte rassistische Schweizer «Svizzerazzi». Mein Vater, ein talentierter Schreiner, der in der Möbelfabrik Thut arbeitete, war ständig von Heimweh geplagt. Ich erinnere mich gut an die Bilder, wie meine Nonna jeweils von ihrem Sohn Abschied nahm, als wir in die Schweiz zurückfuhren, Anfang der 70er-Jahre. Sie wollte ihn nicht mehr loslassen, die Sonne brannte auf die Piazza, es waren unendliche Umarmungen. Und beide weinten wie Kinder. Dann fuhren wir weg, und die Nonna wartete ein ganzes Jahr darauf, dass wir zurückkehrten.

Sich zum Schweizer machen

Bei meinen Recherchen für das Buch stiess ich auf erhellende Dokumente, etwa den Film von Alexander J. Seiler, «Siamo italiani», oder auf die Fernsehberichte von Roman Brodmann und natürlich auf die Texte von Max Frisch. Sie geben einen Einblick in jene Zeit, man spürt, wie es den Italienern gegangen sein muss, als Schwarzenbach gegen die Ausländer hetzte.

Als ich ein Kind war, sah man es in der italienischen Gemeinde kritisch, wenn sich ein Italiener den Schweizer Pass zulegte. «Si è fatto svizzero!», hiess es dann, er macht sich zum Schweizer. Man sah auch nicht gern, wenn sich ein Italiener oder eine Italienerin mit einer Schweizerin oder einem Schweizer liierte. Als ich einmal sagte, dass es auf Sizilien die Mafia gebe, kam eine Bekannte auf mich zu: «Hey, du, rede nicht schlecht über deine Heimat!» Damals fand ich das blöd. Heute verstehe ich sie fast ein bisschen: Man sollte den Schweizern keine Chance geben, noch schlechter über Italien zu reden, als sie es schon taten. Das Leben war so hart genug.

Zeit, sich zu versöhnen

Im letzten Juni fuhr ich mit dem Zug in Chiasso über die Grenze, es war das erste Mal nach drei Jahrzehnten. Ich hatte eine Lesung in Lugano, und über den Bildschirm im Abteil flimmerten die nächsten Haltestellen: Arth-Goldau, Rotkreuz. Ich machte ein Foto und schickte es meinem Vater via Whatsapp. Er rief sofort an: «Rotkreuz! Was für Erinnerungen!» Mein Vater ist bald 80, auch für ihn ist es Zeit, sich mit der Vergangenheit zu versöhnen. Als ich fast fertig war mit dem Buch, sagte meine Mutter. «Schreib bitte nicht schlecht über die Schweiz.»

In Lugano, im Saal der Lesung, gab es Leute, die einfach zu weinen begannen. Meine Geschichte hatte Erinnerungen geweckt, die die meisten schon vergessen hatten. Nach der Veranstaltung kam eine Frau zu mir und fragte mich: «Und, was bedeutet Ihnen die Schweiz?» Ich habe nach einer passenden Antwort gesucht, nach den richtigen Worten, aber ich fand sie nicht.

Concetto Vecchio: «Cacciateli!», Felletrini, Mailand 2019. Die ­deutsche Übersetzung erscheint im April 2020 bei Orell Füssli unter dem Titel «Jagt sie weg!».

Lesungen mit Concetto Vecchio, Freitag, 27. 9., 19.45 Uhr, im ­Theatersaal des Liceo Artistico, Parkring 30, Zürich, und Samstag, 28. 9., 15 Uhr, im Katholischen ­Pfarreizentrum Lenzburg, ­Bahnhofstrasse 23.