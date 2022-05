Umstrittenes Hotelprojekt – Hier entsteht die Arche Noah für Millionäre Bei Kitzbühel soll es bald ein Öko-Resort für Reiche mit Zukunftsangst geben. Die Initianten setzen auf Endzeitstimmung und lockten Käufer mit einem Gratis-Porsche.

Die Baustelle neben der Landstrasse im österreichischen Mittersill: Hier soll das Six-Senses-Resort entstehen. (Archivbild) Foto: Imago Images, Eibner Europa

Die Welt verändert sich – offenbar nicht zum Guten. Auf der Webseite eines der umstrittensten Hotelprojekte der Alpen wird Stimmung gemacht mit Fotografien. Zu sehen sind rauchende Fabrikschlote, Menschenmassen, Hochspannungs-Strommasten, Kinder am Handy. Dazu Schlagwörter wie Umweltverschmutzung, Überbevölkerung, soziale Isolation, Blackout, gentechnisch veränderte Lebensmittel, Virus.

Leuten ohne finanzielle Sorgen, aber mit Zukunftsängsten, bieten die Projektentwickler von Six Senses Kitzbühel Alps in Mittersill eine vermeintliche Lösung an: ein mondänes Resort mit 13 Villen, 37 Apartments und einem Fünfsternhotel mit 77 Zimmern und einem 3000-Quadratmeter-Spa. Es soll durch eine eigene Energie- und Wasserversorgung autark und nachhaltig sein.

Geplant sind zudem ein Biogarten, ein Hühnerstall und ein wöchentlich stattfindender Bauernmarkt. Die Entwickler nennen ihr Projekt im Werbeversprechen «eine autarke Arche Noah, die den Fokus auf Unabhängigkeit und Sicherheit legt».

Ein Fragebogen zum Einstieg

Wer eine der 50 geplanten Wohneinheiten erwerben möchte, muss zuerst einmal zwölf Fragen beantworten. Die erste lautet: «Wo würden Sie lieber wohnen? In Kitzbühel oder in einem Naturschutzgebiet?» Die dritte heisst: «Wie viel möchten Sie zahlen?» Die möglichen Antworten: 3 bis 6 Millionen, über 6 Millionen, über 10 Millionen.

Eine der Villen, wie sie in den Werbevideos gezeigt wurden. Foto: Six Senses (Screenshot)

Doch nicht nur reich sollen die künftigen Bewohner sein – eine fertig eingerichtete Villa kostet mindestens 5,5 Millionen Euro –, sondern auch weltanschaulich zueinander passen. Fragen dazu: «Sind Sie eine spirituelle Persönlichkeit? A) ja, B) nein.» Oder: «Was ist Ihnen wichtiger: A) ein Privatjet, B) eine Jacht oder C) ein langes Leben?» Menschen, die den gewünschten Kriterien entsprechen, erhalten eine Einladung für einen einstündigen Zoom-Call mit Geschäftsführer Michael Staininger.

Der Tiroler Fotograf Lois Hechenblaikner, der sich seit Jahrzehnten mit den Auswüchsen des Massentourismus in den Alpen beschäftigt, übte im «Spiegel» beissende Kritik am Bewerbungsprozess und sprach von einer «scientologyhaften Vorauslese für Flachlandautisten».

Veganer Porsche sorgt für Ärger

Der Weg zur «autarken Alpen-Arche» war bislang steinig. Gegen das Grossprojekt, an dem die bekannte thailändischen Luxushotelkette Six Senses beteiligt ist, gibt es seit Baubeginn 2019 Proteste aus der Bevölkerung. Alpenverein und Naturschützer kritisieren den Bau neben einer geschützten Moorlandschaft. Man schreibe sich Nachhaltigkeit auf die Fahne, gefährde aber ein sensibles Ökosystem. Anwohner fürchten den Ausverkauf der Heimat und steigende Immobilienpreise. Der Bürgermeister von Mittersill, Wolfgang Viertler, verweist dagegen auf neu geschaffene Arbeitsplätze.

Negativschlagzeilen bescherte dem Projekt vor allem eine Marketingaktion. Die Eigentümer der Chalets sollten ursprünglich als Gratis-Dreingabe einen E-Porsche Taycan in veganer Ausstattung erhalten (Verkaufspreis ab 104’000 Franken).

Wilfried Haslauer (ÖVP), Salzburgs Landeshauptmann, nannte die Aktion «provokant», «unsensibel» und «zu protzig». Den «Salzburger Nachrichten» sagte er: «Für alle jene, die ihr Leben mit harter Arbeit finanzieren, scheint es, als bekämen die Reichen alles geschenkt.»

Willi Schwarzenbacher, ein lokaler Arzt und Umweltschützer, brachte die für viele Kritiker absurd anmutende Ausgangslage in einem Video auf den Punkt. Er läuft darin barfuss als «Klimaretterritter» verkleidet über eine unberührte Moorwiese und sagt als ersten Satz: «Hier baut Six Senses mit Sitz in Thailand in strategischer Partnerschaft mit Porsche ein alpines Dorf.» Für ihn dient das Projekt nicht der einheimischen Bevölkerung. Sondern einzig den Reichen, im Bestreben, noch reicher zu werden.

«Juwel» mit Lärmbauwand

Bei einer Pressekonferenz im Sommer 2021 ruderten die Verantwortlichen zurück. Sie gaben das Ende der Partnerschaft mit Porsche bekannt und richteten ihr Projekt neu aus. «Der mediale und politische Druck ist zu gross geworden», musste Geschäftsführer Staininger eingestehen.

Zwischenzeitlich gab es Gerüchte über eine Sistierung, nun sind die Bauarbeiten in vollem Gang, wie die österreichische Tageszeitung «Der Standard» schreibt. Nach dem Einstieg der deutschen Lindner-Gruppe ist die Finanzierung offenbar gesichert. Die ursprünglich für 2021 vorgesehene Eröffnung des Resorts ist für Dezember 2024 geplant. Auf der Website gibt es einen Countdown dazu.

Doch woher kommen die Leute, die sich für das 180-Millionen-Euro-Projekt interessieren? 95 Prozent stammen laut den Verantwortlichen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Es gebe bereits erste Verkaufsabschlüsse, heisst es im «Spiegel».

Ganz so idyllisch gelegen, wie es der Werbe-Sprech glauben machen will, ist das «natürliche Juwel» auf 1200 Metern über Meer aber nicht. «Als Heiligtum, in dem wilde Orchideen blühen», wurde das Six Senses Kitzbühel Alps in einem Werbevideo verkauft. Das erste fertige Bauwerk des Resorts ist eine 4 Millionen Euro teure Lärmschutzwand, die Eigentümer und Hotelgäste vor der viel befahrenen Landstrasse schützen soll. Und unter der Erde läuft mit der Transalpinen Pipeline eine der zentralen Erdölleitungen in Europa direkt an der Hotelanlage vorbei.

An der demonstrativen Zuversicht der Initianten ändert das nichts. «Wie viele dieser Zweifler und Missgönner noch übrig bleiben, wenn wir aufsperren – ich schätze, vielleicht einer», sagte Geschätsführer Staininger zu «Focus Online». Die Verantwortlichen setzen also darauf, dass sich die Welt auch in dieser Hinsicht rasant verändert. Ihr Resort heisst deshalb nun Twic.garden. Twic ist die Abkürzung für: The world is changing.

