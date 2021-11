Neuer Kulturraum Zentralwäscherei – Hier entsteht die grösste Zürcher Zwischennutzung Basisdemokratisch und ohne Konsumzwang: Die «neue» Zentralwäscherei öffnet bald ihre Tore. Hanna Fröhlich

Im Innern dieses grauen Betonblocks finden künftig kulturelle Veranstaltungen statt. Foto: Ela Çelik

Mehr als 60 Jahre lang wurde auf dem Josefareal zwischen Hard- und Escher-Wyss-Platz weisse Wäsche aus Zürcher Heimen und Spitälern gewaschen. Heute erinnert kaum noch etwas an die Vergangenheit dieses grauen Industriebaus. Graffiti zieren Fassade und Treppenhaus. In den oberen Stockwerken proben Musikerinnen, haben Künstler ihr Atelier. Als Nächstes wird auch das Erdgeschoss richtig belebt.

Mitte November öffnet die Zwischennutzung in der ehemaligen Zentralwäscherei. Es laufen die letzten Vorbereitungsarbeiten. Mitten in der lichtdurchfluteten Halle steht ein Palett mit Zimmerpflanzen, dahinter Boxen und Sofas. In der Ecke hält eine Gruppe Menschen auf orangen Plastikstühlen eine Sitzung im Kreis ab. Alle kommen zu Wort, diskutiert wird hitzig. Eine Person steht auf, sie müsse noch zur Tanzprobe, heisst es.