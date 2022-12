Vergleichen lohnt sich – nicht nur für Einkommensmillionäre. Auch bei tieferen Salären fällt die Steuerrechnung je nach Wohnort höchst unterschiedlich aus. Im Extremfall lassen sich mit einem Umzug mehr als 80 Prozent der Steuern sparen.

Doch aufgepasst: Das Steuerparadies liegt nicht für alle am selben Ort. Je nach Einkommen und Haushaltstyp ist eine andere Gemeinde am günstigsten. Das zeigen die Daten für das laufende Jahr, welche die Eidgenössische Steuerverwaltung berechnet hat. Dank unserer interaktiven Karte finden Sie mit wenigen Klicks heraus, wo Sie am wenigsten Steuern zahlen. Wählen Sie zwischen 20 verschiedenen Haushaltstypen und 27 Einkommensklassen – und schon entdecken Sie Ihr persönliches Steuerparadies und Ihre Steuerhölle.

Lesebeispiel Infos ausblenden In der Stadt Zürich zahlt ein verheiratetes Paar mit zwei Kindern und einem je hälftig erzielten Bruttoarbeitseinkommen von 150'000 Franken bei 7,89% Steuerbelastung rund 11'800 Franken Gemeinde-, Kantons- und Bundessteuern (ohne Kirchensteuern und ohne Vermögenssteuern). Je nach Abzügen kann dieser Betrag variieren.

Was gilt es dabei zu beachten? Und welches sind die interessantesten Erkenntnisse? Zwölf Fragen und Antworten.

Wie gross sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Wohnorten?

Sehr gross. Nehmen wir eine Familie mit zwei Kindern, bei welcher Mann und Frau je die Hälfte des Bruttoeinkommens von 150’000 Franken verdienen. In den neuenburgischen Gemeinden Enges und Les Verrières muss diese Familie dem Fiskus 14,18 Prozent ihres Einkommens abliefern. Zieht sie nach Baar im Kanton Zug, sind es nur noch 2,15 Prozent. Mit dem Wohnortswechsel verringert die Familie ihre Steuern also um rund 85 Prozent respektive 18’000 Franken. Auch ein Umzug innerhalb der Sprachgrenze kann einen grossen Unterschied machen: Wechselt die besagte Familie etwa von Holderbank SO nach Baar, fällt ihre Steuerrechnung um gut 17’000 Franken geringer aus.

Fahren die Spitzenverdiener ebenfalls in Baar am günstigsten?

Nein, die höchsten Einkommen werden in den Ausserschwyzer Gemeinden Feusisberg, Freienbach und Wollerau am zurückhaltendsten besteuert. Ab einem Einkommen von 300’000 Franken fährt unsere Doppelverdienerfamilie dort günstiger als in Baar. Für Ledige und Rentner ist dies bereits ab einem Einkommen von 125’000 Franken der Fall.

Hat sich dies gegenüber 2021 verändert?

Ja, der Kanton Schwyz hat die Steuern deutlich gesenkt. Feusisberg, Freienbach und Wollerau bieten dadurch für viel mehr Steuerpflichtige den schweizweit tiefsten Tarif als noch vor einem Jahr. Damals fuhr unsere Doppelverdienerfamilie erst ab etwa 5 Millionen Franken in den Schwyzer Tiefsteuergemeinden am günstigsten.

Was zahlt denn dieses Jahr eine Doppelverdienerfamilie mit zwei Kindern und 5 Millionen Franken Einkommen?

In Feusisberg, Freienbach und Wollerau muss sie 914’000 Franken an den Fiskus abliefern – 1’100’000 Franken weniger als mit demselben Einkommen in den Genfer Gemeinden Avully und Chancy sowie im bernischen Schelten. Da lohnt sich ein Umzug – zumindest finanziell.

Wo zahlen Wenigverdiener am wenigsten Steuern?

Vielerorts. Etliche Kantone und Gemeinden lassen sehr tiefe Einkommen unversteuert. So zahlt zum Beispiel die erwähnte Doppelverdienerfamilie bis zu einem Einkommen von 60’000 Franken in den Kantonen Basel-Stadt, Baselland, Graubünden und Zug keine Einkommenssteuern. In Zug ist dies selbst bei einem Einkommen von 90’000 Franken noch der Fall.

Wie sieht es in Ihrer Nachbargemeinde aus?

Suchen Sie hier nach einer beliebigen Gemeinde und erfahren Sie, welche Steuern dort fällig wären.

Wer schont die Armen und schröpft die Reichen?

Der Kanton Genf ist beim unteren Mittelstand günstig, besteuert aber die Spitzenverdiener stark.

Wer schröpft die Armen und schont die Reichen?

Zunächst: Kein Kanton und keine Gemeinde belastet die Ärmeren stärker als die Spitzenverdiener. Dies wäre verfassungswidrig. Aber im Vergleich zu anderen Kantonen ist Appenzell Innerrhoden für Reiche günstig und für Arme eher teuer. Bern wiederum ist für fast alle Einkommensklassen teuer. Und Zug ist durchwegs günstig. Kommt hinzu, dass Mieter in Zug 30 Prozent ihrer Wohnungsmiete von den Steuern abziehen dürfen (bis zu einem Maximum von 10’100 Franken).

Sind Steuerparadiese auch für Wenigverdiener attraktiv?

Nein. Es ist zwar möglich, dass Wenigverdiener bei den Steuern ein paar Franken sparen, wenn sie in ein Steuerparadies ziehen. Viel stärker ins Gewicht fällt bei den unteren Einkommensklassen aber die Miete. So können sich Steuerparadiese unter Berücksichtigung der hohen Wohnkosten als ziemlich teuer erweisen. Daher sind Steuerhöllen bei tiefen Einkommen unter dem Strich oft günstiger. Denn wo hohe Steuern verlangt werden, sind in der Regel die Mieten tief.

Welche Steuern sind berücksichtigt und welche nicht?

Es geht hier um die Einkommenssteuer, die bei den meisten Haushalten den Grossteil der Fiskallast ausmacht. Unsere Zahlen umfassen sowohl die Einkommenssteuern der Gemeinde als auch jene von Kanton und Bund. Nicht enthalten sind dagegen allfällige Kirchensteuern, sie hängen von der Konfession ab. Ebenso wenig eingerechnet sind die Vermögenssteuer sowie anderweitige Steuern und Gebühren. Bei einzelnen Kantonen wie Freiburg, Schaffhausen und Tessin kann es noch kleinere Korrekturen geben. Dies fällt aber kaum ins Gewicht, weshalb die Eidgenössische Steuerverwaltung die vorerst provisorischen Steuerbelastungen auch für diese Kantone veröffentlicht hat.

Was ist mit den Abzügen, die ich in der Steuererklärung anbringen kann – wurden die mitberechnet?

Alle gesetzlichen Abzüge, für die man keinen Nachweis erbringen muss, sind berücksichtigt. Nicht eingerechnet sind dagegen Abzüge, die von den effektiven Kosten abhängen. Weil diese je nach Haushalt unterschiedlich ausfallen, fliessen sie nicht in die Rechnung ein. Folglich kann Ihre individuelle Steuerbelastung vom hier ausgewiesenen Resultat abweichen. Für den Vergleich zwischen den verschiedenen Gemeinden spielt dies aber keine grosse Rolle.

Welches ist die höchste ausgewiesene Fiskallast?

46 Prozent. So viel müsste ein Rentner mit einem Einkommen von 100 Millionen Franken in den Genfer Gemeinden Avully und Chancy zahlen. Aber ein Rentner kommt kaum auf ein Einkommen von 100 Millionen. Und wenn, dann wohnt er garantiert nicht in Avully oder Chancy.

