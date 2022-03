Secondhandläden in Zürich – Hier findet man Schönes aus zweiter Hand Die Stadt ist voll von Vintageläden. Unsere sechs Lieblingsgeschäfte – von Hippie bis Luxus und für Frauen und Männer. Annik Hosmann Moira Jurt

Maroni Vintage im Kreis 4 setzt auf Designerstücke. Foto: Moira Jurt

Der Secondhandtrend ist nicht neu, doch er hat in den letzten Jahren zusätzlich an Bedeutung und Aufmerksamkeit gewonnen. Denn im Zuge der zunehmenden Nachhaltigkeitsdiskussion und des steigenden ökologischen Bewusstseins der Bevölkerung stellen sich viele die Frage: Wie kann ich nachhaltig konsumieren? Eine Antwort: indem man Gebrauchtes kauft. Zum Beispiel Kleidung. In Zürich gibt es Secondhandläden, die seit den 70ern bestehen, andere haben erst in jüngster Zeit eröffnet.

Barbar Vintage