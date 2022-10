Architektur in der Stadt – Vier schräge Zürcher Türme – und was es damit auf sich hat Sie stehen recht dekorativ in der Gegend herum. Einige davon sind längst nicht mehr das, was sie einmal waren. Moira Jurt (Fotos) Stefan Busz

Erhebt euch! Dieses Schulhaustürmchen geht auf einen sowjetischen Entwurf zurück. Foto: Moira Jurt

Wir schauen einmal hoch. Und zeigen, was der Himmel über Zürich zu bieten hat. Viel, möchte man sagen, denn manche dieser Türme und Kamine sind sehr imposant. Zwar sind manche nicht mehr das, was sie einmal waren. Aber sie zeugen von der Vergangenheit, als in der Stadt noch Schiffe gebaut wurden. Oder nehmen die Zukunft vorweg, wie das Türmchen der Technischen Berufsschule Zürich. Es muss ja nicht das Ende der Welt sein.