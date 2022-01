Brunchen in Zürich – Hier gibt es die besten Brunch-Angebote Das Buffet hat ausgedient: Wir zeigen, wo man am Wochenende gut «à la carte» brunchen kann, und verraten Delivery-Tipps sowie ein Rezept. Claudia Schmid

Gourmetbrunch mit lokalen Produkten: Auswahl im neu eröffneten Rank inklusive «Crunchy Umami Omelette» (Mitte). Foto: Andrea Zahler

Es ist etwas gegangen im Zürcher Brunch-Business: War bis vor ein paar Jahren noch das 08/15-Buffet mit Orangensaft, Birchermüesli und Schinkenplättli Standard, wurde es spätestens in den letzten zwei Jahren gegen ein ausgesuchtes À-la-carte-Angebot ausgetauscht. Corona respektive hygienische Massnahmen sorgen haben an vielen Orten für ein Ende der Buffetkultur gesorgt. Daneben ist es für viele Gastgeberinnen und Gastgeber auch nicht mehr zeitgemäss, am Wochenende Platten voller Käse und Aufschnitte aufzutischen, die später im Abfall landen.

Viele neue Lokale bieten deshalb exklusive Brunch-Gerichte an – zugeschnitten auf die kulinarische Ausrichtung des jeweiligen Lokals. In der folgenden Liste sind neuere Brunches mit eigener Handschrift aufgeführt, die die Zürcher Frühstückskultur beleben.