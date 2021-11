Restauranttipps Zürich – Hier gibt es die besten Fondues Noch nie gab es so viele Pop-ups mit geschmolzenem Käse wie diesen Winter. Die ultimative Liste mit temporären Adressen und Klassikern. Claudia Schmid Daniel Böniger

Für Abgehärtete: Fondue auf der Terrasse bei Strozzi’s. Foto: PD

Für Seebuebe und -meitli

Die Stimmung am Seeufer in Strozzi’s Strandhaus ist kaum zu schlagen. Es verwandelt sich bis Januar 2022 in ein gemütliches Winterchalet. Abgehärtete reservieren Outdoorplätze. Empfehlenswert ist das Chäsfondue-Menü (58 Fr. pro Person), weil es neben einem Dessert nach Wahl auch ein Trockenfleischplättli enthält. Die Moitié-Moitié-Hausmischung besteht aus Gruyère und Vacherin alpage; es gibt aber auch Versionen mit Champagner, Trüffel oder Chili sowie eine grosse Auswahl an Beilagen.

Schöne Seesicht bietet auch das Fonduezelt in der Seebadi Richterswil (bis 19.12.). Serviert wird ein Fondue aus Einsiedeln (29.50 pro Person) sowie eine edle Hausmischung aus dem Hotel Gstaad Palace (34.50 pro Person), die sich mit Trüffel und anderen Zutaten pimpen lässt. Essiggurken, Brot und Kartoffeln sind inklusive.