Massnahmen gegen Food-Waste – Hier gibt es günstig Backwaren, Blumen und ein gutes Gewissen Viele Nahrungsmittel landen auch in Zürich im Container. Doch die Angebote, um das zu verhindern, wachsen: vier Möglichkeiten, um in Zürich Essen zu retten. Isabel Hemmel Annik Hosmann Gregor Schenker Jean-Marc Nia

Desserts, Kuchen, Früchtetörtchen: In den Äss-Bar-Filialen gibt es Gutes von gestern. Foto: Jean-Marc Nia

Neben all dem, was man im privaten Haushalt gegen Food-Waste unternehmen kann, gibt es in der Stadt inzwischen etliche Angebote, die das Retten von Esswaren und anderen verderblichen Produkten ermöglichen. Und es werden erfreulicherweise immer mehr Anbieter. Wir stellen vier vor, die uns überzeugt haben und regelmässig glücklich machen.