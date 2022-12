Geschenktipps für Weihnachten – Hier gibts das Bier für sauschnelle Beine Die spezielle Playlist unserer Lesenden, Handschuhe mit Heizung, Balsam für Wädli und Geist – unsere Rubrik «Von Chic bis Schnickschnack» widmet sich für einmal ganz dem grossen Fest. Pia Wertheimer

Das Bier für Radler

Foto: zVg

Keiner fuhr in einer Stunde weiter als Filippo Ganna. Woran der italienische Radprofi vor dem Stundenweltrekord in Grenchen genippt hat, ist nicht überliefert. Wohl kaum an einem Bier – trotzdem gibt eine italienische Kleinbrauerei zu Ehren des Zeitfahrspezialisten nun ein Weissbier heraus. Glaubt man dem Logo, wird der Radler damit sauschnell.