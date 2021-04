Kolumne von Michèle Roten – Hier gibts die besten Massagen in Zürich Unsere Kolumnistin verrät uns, wo sie sich in diesen angespannten Zeiten am besten locker machen kann. Meinung Michèle Roten

Ich hatte gerade meine erste Massage in Zürich: Sie war viel zu teuer, kurz und schlecht. Wo kriegt man hier eine anständige Behandlung für sein Geld?

Susanna, 38, Tierärztin

Uuuuuuuh, da sind Sie bei mir absolut an der richtigen Adresse. Massagen sind mein Lieblingsthema. Sie beschäftigen mich wirklich über Gebühr – und das nicht erst, seit wir im Homeoffice alle völlig unergonomisch vor uns hinwursteln und die Sehnsucht nach menschlicher Nähe und Berührung eine ganz neue Dimension bekommen hat.

Ich teile leider Ihre Erfahrung: Auch ich hatte schon viele absolut lieblose letzte Ölungen (letzte, weil ich danach natürlich nie mehr dorthin ging), ertrug todlangweilige und uninspirierte Kräuterstempelbehandlungen und komplett unbedarfte, grobe und wahrscheinlich gefährliche Shiatsu-Massagen – und zahlte dafür auch noch ziemlich viel Geld. Zu diesem Punkt: Wir sind in Zürich. Ist halt so. Unter 100 Franken kriegen Sie nichts in der Nähe von einer Stunde, aber auch ich finde, dass 200 Franken für 45 Minuten recht unanständig sind.