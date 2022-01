Moules et frites in Zürich – Hier gibts die besten Muscheln Die Monate mit r sind Muschelmonate. Normalerweise fängt das grosse Schlemmen im September an. Diverse Restaurants in der Stadt schreiben die Spezialität auch jetzt gross auf die Karte. Unsere Favoriten. Hanna Fröhlich Moira Jurt

Im Café des Amis dreht sich im Winter alles um Moules. Foto: Hanna Fröhlich

Die französische Spezialität Moules et frites schleicht sich auch in Zürich in den Wintermonaten auf die Speisekarten der Restaurants. Das Gericht auswärts zu essen, ist an sich bereits ein Happening, da die Muscheln mit den Händen gegessen werden. Wir haben vier Orte ausgesucht, wo die Miesmuscheln besonders gut schmecken.

Les Halles