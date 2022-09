Die schönsten Papiersäckli – Hier isst das Auge mit Ein fröhliches Menschlein, eine Waffe, ein Stimmungsaufheller in Pink und eine in Szene gesetzte Jahreszahl: Allein für diese vier Papiertüten lohnt sich der Gang zum Bäcker. Moira Jurt Isabel Hemmel

Nicht als Säckli wiederverwenden, sondern als Wanddeko. John Bakers Bäckereisäckli. Foto: Moira Jurt

Verpackt in ein hübsches Papiersäckli, schmeckt das Gipfeli gleich noch besser. Schon klar, nachhaltig ist es, zum Einkauf am Sonntagmorgen seinen eigenen Beutel mitzubringen. Aber was tun, wenn die Designs so hübsch sind wie in diesen vier Bäckereien? Da vergessen wir das mit dem Beutel schon mal und nehmen uns stattdessen vor, diese schönen Papiersäckli wiederzuverwenden.