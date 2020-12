Anders essen im Stutz, Widen – Hier ist das Fleisch Beilage Vegetarisch ist hier alte Gewohnheit. Fleisch gibt es aber auch. Die Wirtschaft auf dem Mutschellen hat es verdient, über die Region hinaus bekannt zu werden. Hélène Arnet

Altes Getreide neue entdeckt: Goldhirse mit Curry-Jus und Gemüse. Wenn es sein muss, gibt es auch Lammkoteletts dazu. Foto: Anna-Tia Buss

Der Vater staunte. Er habe gar nicht gewusst, dass vegetarisch so gut sei. Das war nach seinem ersten Besuch in der Wirtschaft zum Stutz. Und zwar vor Jahrzehnten, denn vegetarisch ist im Stutz nicht Trend, sondern eine alte Gewohnheit. Sogar Hirse ass mein Vater damals im Stutz! Und Linsen! Das waren eigentlich «Arme-Leute-Essen» für Menschen seiner Generation. Es schmeckte ihm .

«Stutz» meint in diesem Fall «steil», nicht «Geld», denn das Wirtshaus liegt hoch über dem Reusstal am Mutschellen. Als Erstes begrüsst uns eine Vogelscheuche. Sie ist Teil des Konzepts: Im Stutz wird die Dekoration nämlich jeweils nach einer Geschichte gestaltet – in der jetzigen Adventszeit spielt darin eine Vogelscheuche eine Hauptrolle. Und die hübschen weihnachtlichen Figuren in den Gaststuben passen auch zur Geschichte. Sie sind aus Meringue gestaltet, sind aber viel zu schade zum Essen.