Werbeaufsteller in Zürich – Hier ist das Glace gigantisch Mit Riesen-Cornets und überdimensionierten Bratwürsten locken uns Bäcker und Gastronomen zu sich. Food-Skulpturen, die gute Laune machen. Hanna Fröhlich Moira Jurt

Sieht auch einfach hübsch aus: Hier ein Cornet an der Fassade des Cafés zum guten Glück. Foto: Moira Jurt

Auf dem Land gehören Essens-Skulpturen in Überlebensgrösse vor Läden und Lokalen zum Dorfbild. Wir entdecken sie aber auch in der Stadt.

Metzgerei Keller

Zwar keine Wiedikerli aber Bratwürste gibt es hier auch. Foto: Moira Jurt

Die Metzgerei Keller in Wiedikon macht wohl die besten Würste der Stadt. Um darauf hinzuweisen, hängen diese übergross an der Fassade.

Caredda

Traditionell italienisch: Kaffee mit Gipfeli. Foto: Moira Jurt

In der italienischen Bäckerei an der Josefstrasse, die uns erst kürzlich mit ihrem stadtbekannten Panettone überzeugte, lässt es sich auch käfele. Am besten tunkt man dabei das Cornetto in den Cappuccino.