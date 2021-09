Nachhaltiges Wohnen in Feldbach – Hier kann in einem Labor zur Probe gewohnt werden In Feldbach steht neu ein Micro-Haus, das vormacht, wie kreislauforientiertes Wohnen und Bauen geht. Interessierte können zur Probe darin wohnen und mitforschen. Sibylle Saxer

Auf den letzten Drücker ist das Micro-Haus in Feldbach fertig geworden. Foto: Moritz Hager

Die Umweltingenieurin Devi Bühler von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) hatte diesen Sommer keine Ferien und kaum freie Wochenenden. Dafür hat sie Erfahrungen als Bauleiterin gesammelt. Und jetzt steht es, ihr Forschungsprojekt: das Kreishaus. Es heisst so, weil es ein Klima- und Ressourcen-Effizientes Suffizienz-Haus ist – ein neuartiger Prototyp. Es ist am Freitag in Anwesenheit unter anderen von Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) in Feldbach eröffnet worden.

Devi Bühler hat sich dem nachhaltigen Bauen verschrieben. Mit ihrer Forschung möchte sie einen Beitrag dazu leisten, den Verschleiss an Platz und Ressourcen zu verkleinern. Dabei sollen die Bewohnerinnen und Bewohner jedoch nicht auf Wohnkomfort verzichten müssen. Forschen will die 33-Jährige nicht nur im Labor. Darum hat sie das Kreis-Haus entwickelt. Um herauszufinden, wie dieses sich im Alltag bewährt, werden Interessierte darin zur Probe wohnen und der Forscherin Rückmeldung geben, wie es sich anfühlt, im Kreis-Haus zu leben.