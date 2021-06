Sweet Home: Schlaue Ordnungstipps – Hier können Sie ruhig was unterschieben Mehr Ordnung macht jedes Zuhause wohnlicher und komfortabel. Dabei helfen diese Möbel. Marianne Kohler Nizamuddin

Doppeltes Darunter

Clevere Lösung: Beistelltischchen mit Büchern unter einer Konsole. Foto über: Cup of Jo

Das erste Mal, als ich Bücher unter einem Couchtisch sah, war bei einer Kollegin, die auch Stylistin ist. Wir haben damals den Interiokatalog im Team produziert. Also eigentlich waren wir drei Teams, die alle in einer riesengrossen, zum Studio umgebauten Location arbeiteten. Das tat nicht nur dem Katalog gut, sondern machte auch Spass, weil nicht jeder alleine für sich arbeitete, sondern ein stetiger Austausch stattfand. Ich war die Neue und es war mein erster grosser Job im Interiorbereich und in der Werbung. Zuvor hatte ich vor allem in der Mode und nur redaktionell gearbeitet. Doch die Magazine wurden immer weniger und ein Katalog schien mir «the next best thing» zu sein. Seit damals hat sich einiges getan. Es gibt heute praktisch keine Möbelkataloge mehr und man lässt sich schon länger von Blogs – wie Sweet Home – und Instagram zu Neuem inspirieren.

Zurück zum Unterschieben. Was damals ein stilvoller Trick war, um ein inszeniertes Bild lebendiger aussehen zu lassen, hilft heute in verschiedenen Varianten in kleinen Wohnungen, Platz für Schönes und Geliebtes zu schaffen. Das Drunter und Drüber von Möbeln und kleinen Dingen ist nicht nur praktisch, sondern sieht, wenn man es clever macht, sehr attraktiv aus. In dieser Wohnung, entdeckt auf dem Blog Cup of Jo, sind überall solche Stauideen zu sehen und erst noch mehrfach. Im Wohnzimmer steht ein langer, schlichter Konsolentisch, unter dem kubische Beistelltische platziert wurden. Unter diesem wiederum sind Bücher gestapelt. Das Ganze wirkt ordentlich und stylish und bedeutend luftiger, als wenn überall Regale stehen würden.

Von Transparenz umarmt

Leichtigkeit: Transparentes Konsolenmöbel in einer Nische. Foto über: Savvy Home Blog

Konsolen helfen uns dabei, Dinge abzulegen und trotzdem eine gewisse Leichtigkeit im Raum zu erhalten. Denn Kommoden und Schränke wirken schwerer und unverrückbarer. Wenn die Konsole, wie hier auf dem Bild, dazu noch transparent ist, dann verschwindet sie optisch fast und lässt das, was darauf ist, schweben. Zudem wirkt das Objekt darunter sehr edel.

Drunter und drüber

Tiefstapeln: Lowboard mit viel Platz für Schönes . Foto über: SF Girl

Stapel von Magazinen und Büchern, Körbe voller Dinge – da denken sich viele, dass dies einfach nach Unordnung aussieht. Doch es ist alles eine Frage des Stylings. Viel wird mit viel «getarnt». Ein Möbelstück, das dafür perfekt ist, ist das Lowboard. Dank ihm kann man Dinge auf dem Boden und auf dem Regal stapeln und es wirkt stylish und chic. Es bietet eine neue Ebene und schafft es, dass alles einen guten und definierten Platz hat.

Die clevere Theke

Unterschlupf: Barhocker und Beistelltisch finden unter der Theke Platz. Foto über: My Scandinavian Home

Beim Unterschieben geht es aber nicht nur um Zeitschriften, Bücher, Körbe und Boxen. Auch Hocker und kleine Möbel kann man, hat man den richtigen Ort dafür, locker unterschieben und damit viel Platz sparen. Hier ist es eine Küchentheke, unter der man nicht nur die Barhocker platzieren kann, sondern auch noch ein kleines Tischchen mit Leuchte und Magazinen. Der schwarze Hintergrund der Theke macht das Ganze sehr chic.

Allzeit bereit

Reservebank: Sitzhocker unter einem schmalen Ablagemöbel. Foto über: Style me Pretty

Diese Konsole löst gleich mehrere Wohnprobleme gleichzeitig: Sie tarnt den Fernseher, bietet eine attraktive Ablage und ist so etwas wie eine Garage für zwei Extra-Sitzhocker.

Praktische Goldstücke

Sitzplatz: Goldene Lederpoufs unter einem Couchtisch. Foto über: Style me Pretty

Tiefere Sitzhocker sind diese goldenen Poufs. Man kann sie auch gut brauchen als Fussablage. Und mit einem grossen Tablett versehen, geben sie gar einen Beistelltisch ab. Die zwei versatilen Möbelstücke parken bei Nichtbenutzung praktisch unter dem Couchtisch.

Extrakissen

Vorrat: Kissen und decken unter einer Holzbank. Foto über: Frenchy Fancy

Kissen, Decken, Felle oder gar Webteppiche sind Wohnaccessoires, die man manchmal wirklich braucht und dann wieder nicht. Es handelt sich um saisonale Bedürfnisse. Aber da wir auch im Sommer kalte Tage und im Winter Wärme haben, gibt es nicht immer ein klares Stichdatum, bei dem das Styling der Wohnung ändert. So hilft eine Bank oder eine tiefe Konsole, solchen Dingen ein flexibles Zuhause zu bieten.

Unter die Bank

Lieblingsmöbel: Eine Bank schafft es hier , an einem Ort alles zu bieten. Foto über: SF Girl

Eine Problemzone in den meisten Wohnungen ist die Garderobe. Sie ist nicht selten unpraktisch, unattraktiv oder schlicht ungenügend. Im Entrée wünscht man sich nämlich nicht nur eine Kleiderablage, sondern auch Platz für Schuhe und hübsche Dinge. Eine Bank schafft das! Sie ist Ablage für Blumen, Duftkerzen und Bilder, man kann sich darauf setzen, um die Schuhe anzuziehen und man kann diese sowie Einkaufskörbe ganz praktisch darunter stellen. Darüber kommt dann eine passende Kleideraufhängevorrichtung.

Eleganter Empfang

Klassisch: Schwarzweiss gepolsterte Hocker unter einer eleganten Konsole. Foto über: Mix and Chic

Wer Platz hat, Ablage und Garderobe getrennt zu platzieren, dem hilft diese Idee: Eine Konsole mit grossem Spiegel und zwei Hockern darunter. Diese sind Sitzplatz oder Ablage und bringen eine hübsche Portion Eleganz in das Entrée.

Ein Dach über dem Kopf

Cosy: Chices Hundehäuschen unter der Hausbar. Foto über: Ballard Design

Zuletzt noch ein elegantes Hundehäuschen. Das Dach ist eine antike Konsole mit einer glamourösen Hausbar. Das Hündchen erinnert mich ein bisschen an Miss C, deshalb hat es dieses Bild auch in diese Serie geschafft. Hunde haben gerne ein Rückzugsgebiet. So kann man sehr wohl unter einem solchen Konsolenmöbel ein Hundebettchen platzieren. Vor allem, wenn man ein solch schönes, antikes Stück findet und dieses dem Hund auch noch passt!

