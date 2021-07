Immobilienpreise im Kanton Zürich – Hier können Sie sich vielleicht Wohneigentum leisten Wer ein Haus kaufen will, muss viel Geld mitbringen. Wie viel, zeigt eine aktuelle Erhebung. Daniel Schneebeli

Wer eine solche Wohnung erwerben will, muss tief in die Tasche greifen. Foto: Dominique Meienberg

Eine Wohnung mit Balkon und Seesicht im steuergünstigen Küsnacht. Davon träumen viele, aber leisten können es sich die wenigsten. Eine neue Erhebung der Zürcher Kantonalbank (ZKB) über die ausgeschriebenen Immobilien im Kanton Zürich zeigt, was dies kostet und wie viel Geld ein Käufer oder eine Käuferin selber mitbringen müsste. Für viele werden die Daten ernüchternd ausfallen.

Für eine 4-Zimmer-Wohnung in Küsnacht mit 120 Quadratmeter Wohnfläche und einem Balkon bezahlt man im Schnitt 1,91 Millionen Franken. Allerdings ist dies womöglich noch nicht die gewünschte Traumwohnung mit Seesicht, denn die Preise in der ZKB-Erhebung beziehen sich auf durchschnittliche Lagen in einem Dorf. In Küsnacht ist da kaum eine unverbaute Seesicht inbegriffen.