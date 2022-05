Neue Schule für Zürich – Hier kommen 24 Sekundarschulklassen unter 81 Millionen Franken kostet der Neubau, den die Stadt Zürich für das Grünau-Quartier umsetzen will. Spätestens 2029 soll es bezugsbereit sein. Tina Fassbind

Platz für 24 Schulklassen: Visualisierung des Siegerprojekts «Todos Juntos» im Quartier Grünau. Visualisierung: Hochbaudepartement Stadt Zürich

Es sei gleichzeitig ein Tor zum Quartier Grünau in Altstetten und ein baulicher Abschluss zur Autobahn hin, schreibt das Hochbaudepartement der Stadt Zürich über die neue Sekundarschule Tüffenwies. Am Dienstag wurde das Siegerprojekt «Todos Juntos» (spanisch für alle gemeinsam) für den Neubau präsentiert.

Das Projekt von Michele Broglia und Ricardo Dias, Eder Landschaftsarchitekten sowie Raumanzug aus Zürich umfasst sieben Geschosse. Weil der kompakte Baukörper aus Beton und Holz den Platz effizient nutze, bleibe viel Grünraum für die Schulkinder und die Quartierbevölkerung frei, wird der Entscheid der Jury begründet. Der Baumbestand auf dem Areal könne so weitgehend erhalten bleiben und werde mit weiteren Bäumen am Rand ergänzt.

Räume fürs Quartier

Eine grosszügige Eingangshalle soll ins Innere des Neubaus führen. Dort befinden sich im Erdgeschoss eine Mensa und ein Mehrzwecksaal, welche sich zu einem grossen Veranstaltungsraum verbinden lassen. Zum neuen Schulhaus gehört auch eine Dreifachsporthalle, welche Vereine oder Anwohner in der unterrichtsfreien Zeit und an Wochenenden nutzen können.

Grosszügiger Eingangsbereich: In den unteren Etagen befinden sich Räume, die auch von der Quartierbevölkerung genutzt werden können. Visualisierung: Hochbaudepartement Stadt Zürich

Die eigentlichen Schulräume sind in den Etagen 3 bis 7 untergebracht. Die Trennwände in den oberen Geschossen können leicht verschoben werden, was eine flexible Nutzung ermöglicht. Direkt über der Sporthalle liegt eine begrünte Terrasse – der Pausenplatz der künftigen Schülerinnen und Schüler.

Kredit muss vors Volk

Das neue Sekundarschulhaus Tüffenwies sei ein weiterer Schritt zur Umsetzung der städtischen Schulraumoffensive, teilt das Hochbaudepartement mit. Auf dem gesamten Stadtgebiet werden zahlreiche Projekte umgesetzt, um dem steigenden Raumbedarf für die stetig wachsende Anzahl Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden.

Abschluss zur Autobahn hin: Modellfoto Siegerprojekt Schulanlage Tüffenwies. Foto: Hochbaudepartement Stadt Zürich

Für den Neubau in der Grünau rechnet die Stadt Zürich mit Erstellungskosten von maximal 81 Millionen Franken. Dem Objektkredit müssen sowohl der Stadt- und der Gemeinderat als auch die Stimmbevölkerung von Zürich zustimmen. Spätestens mit Beginn des Schuljahres 2028/29 sollte die neue Schulanlage Tüffenwies bezugsbereit sein.

Tina Fassbind arbeitet seit 2008 für das Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Sie hat in Basel Germanistik studiert und ein Studium in Journalistik an der Universität Freiburg abgeschlossen. Mehr Infos @TFassbind

Fehler gefunden?Jetzt melden.