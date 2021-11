Adventszeit in Zürich – Hier kommen Sie in Stimmung Weihnachtsmarkt, Märlitram, Wintergarten und Lichtspektakel: Wir haben vier Orte in Zürich ausgewählt, wo diese spezielle Vorweihnachtsstimmung aufkommt. Moira Jurt

An bester Lage: Das Wienachtsdorf auf dem Sechseläutenplatz. Foto: Andreas Waldschütz

Während in den Nachbarländern Märkte schon wieder abgesagt wurden, haben wir das Glück, dass wir in Zürich auch in grösserem Rahmen die Adventszeit feiern können. Das geht ganz klassisch an einem Feuer, bei einem gemeinsamen Glühwein, beim Geschichtenhören, aber auch bei der alljährlichen Lichtershow im Hof des Landesmuseums. Wir haben vier Orte zusammengetragen, wo mit Sicherheit Weihnachtsstimmung aufkommt.

Wienachtsdorf und Co.

Raclette, Glühwein, Geschenke: Der Markt am Sechseläutenplatz. Foto: Urs Jaudas

Es gibt ihn wieder, den Weihnachtsmarkt auf dem Sechseläutenplatz. Rund 120 Markthütten bilden ein kleines Dörfchen vor dem Opernhaus. Von weitem schon sieht man den riesigen Weihnachtsbaum. Neben den Food- und Geschenkeständen gibt es auch ein Kinderprogramm. Nur das bisherige Highlight, das Eisfeld, fehlt dieses Jahr. Ein Besuch lohnt sich trotzdem. Zeitgleich beginnen noch diverse andere Weihnachtsmärkte in Zürich wie zum Beispiel derjenige im Niederdorf oder der auf dem Münsterplatz.

Frau Gerolds Garten und Nüni

Im Ausgehviertel: Frau Gerolds Garten. Foto: Nadine Kägi

In der Geroldstrasse, mitten im Ausgehviertel, kann man in weihnächtliche Waldstimmung eintauchen. Das Gelände hinter dem Freitag-Turm hat sich in einen Wintergarten verwandelt, auf dem verschiedene Food- und Getränkestände verteilt sind. Die Feuerstellen geben nicht nur warm, sondern sorgen auch für die nötige Winterromantik. Zudem lädt das Winterstübli auf dem Areal zum Fondueessen ein. Wer gern etwas weiter aus der Stadt raus möchte, findet auch in der Brache Nüni einen winterlich dekorierten Garten mit Glühwein, Feuerstellen und viel Kulinarischem.

Märlitram

Mit Samichlaus und Engeln: Das Märlitram fährt wieder durch Zürich. Foto: David Biedert

Okay, irgendwann ist man zu alt, um im Märlitram mitzufahren. Genau genommen, wenn man das Alter von zehn Jahren überschritten hat. Schade eigentlich, aber schauen ist immerhin besser als nichts. Während die Grossen sich also an dem reich verzierten roten Wagen von aussen erfreuen dürfen, können die Kleinen zwischen vier und zehn Jahren im Inneren zusammen mit zwei Engeln Weihnachtsgeschichten lauschen. Gesteuert wird das Tram übrigens von keinem Geringeren als dem Samichlaus.

Illuminarium

Weihnachtsstimmung mal anders: Das Illuminarium im Hof des Landesmuseums. Foto: Illuminarium

Kennen Sie Yuki? Es ist das Fabelwesen, das im Rahmen des Illuminariums in der Vorweihnachtszeit schon mehrfach auf den Wänden des Landesmuseums erschienen ist, begleitet von Musik. Dieses Jahr ist die beeindruckende Lichtershow zurück. Das Künstlerkollektiv Projektil, das hinter den bewegten Bildern steht, präsentiert erstmals zusätzlich zu Yukis Weihnachtsabenteuern auch das Illu-Art-Festival. Vier Animationsstudios sowie die Hochschule Luzern haben die Möglichkeit erhalten, ihre Arbeiten ebenfalls im Hof des Landesmuseums zu präsentieren.

