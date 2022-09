Ausstellung «Climate Fiction» im Strauhof – Hier kommt man beim Lesen ins Schwitzen Wie reagiert die Literatur auf die Veränderungen unserer Umwelt? Antworten gibt eine Ausstellung – auch mit Stimmen aus der Schweiz. Zoe Richardet

Ein Berg Climate-Fiction-Bücher: Sie werden in der Ausstellung im Strauhof unter anderem verhandelt. Bild: PD

Plötzlich stürzten brennende Vögel vom Himmel und steckten Felder in Brand, starben Menschen wie die Fliegen bei 50 °C im Schatten, wurde es dunkel auf der Erde. Jetzt ist Ruhe eingekehrt. An manchen Orten sucht man noch verzweifelt nach Lösungen, um den Zorn der Natur abzuschwächen; an anderen findet man sich resigniert mit der Zerstörung ab. Und überall sehnen sich die Menschen zurück: nach vergangenen Liebschaften, eingemachtem Obst, Unbeschwertheit und dem Anblick inzwischen ausgestorbener Pferde.